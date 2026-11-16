El español Carlos Alcaraz celebra su victoria ante el estadounidense Frances Tiafoe en las Finales ATP de tenis, en Turín, el 16 de noviembre de 2026.

El español Carlos Alcaraz comenzó con paso firme su participación en el Masters de Turín 2026 al derrotar este lunes al estadounidense Frances Tiafoe por un contundente 6-2 y 6-2, en apenas una hora y nueve minutos de juego.

El número tres del mundo impuso su velocidad y potencia desde el comienzo para superar a Tiafoe, octavo del ranking ATP, quien disputaba por primera vez en su carrera el torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada.

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«Estoy muy contento. He estado enfocado desde la previa del partido y creo que empecé muy bien, con mucha velocidad», expresó Alcaraz tras el encuentro.

El murciano, finalista de la edición de 2025, atraviesa un gran momento después de regresar al circuito tras cuatro meses de ausencia por una lesión en la muñeca. Desde agosto, ha conquistado tres de los cinco torneos que ha disputado: Tokio, Viena y el Masters 1000 de París.

Tiafoe, de 28 años, apenas encontró respuestas ante el dominio del español. En el segundo set tuvo una oportunidad para cambiar el rumbo del encuentro, cuando dispuso de tres bolas de quiebre con el marcador 3-2, pero Alcaraz logró conservar su servicio.

El español, de 25 años, tendrá una nueva oportunidad de acercarse a las semifinales el miércoles, cuando se enfrente al ganador del duelo entre el italiano Flavio Cobolli, sexto cabeza de serie, y el ruso Daniil Medvedev, quinto favorito.

Con esta victoria, Alcaraz confirma sus aspiraciones de conquistar por primera vez el título del torneo de maestros.