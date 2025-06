Alcaraz cumple ante un Shelton batallador y avanza a cuartos de Roland Garros

TENIS Alcaraz asegura que "no tengo dolor", pese a jugar en Roma con una venda compresora

"Estamos aprendiendo, una de las cosas que me gustaría mejorar es el tema de la consistencia, pero estamos manteniendo un nivel alto durante mucho tiempo, estamos aprendiendo a buscar soluciones cuando las cosas no salen bien en lugar de cabrearnos y no pensar", declaró Alcaraz en conferencia de prensa en los sótanos de la pista Philippe-Chatrier.

Una maduración que "se va aprendiendo, a lo largo de este año creo que he dado un paso adelante (...) En lo que va de torneo he salvado situaciones complicadas de una manera muy buena", agregó Alcaraz tras ganar su cuarto partido este año sobre la arcilla parisina.

"Siempre he dicho que en esos momentos de presión es donde se ven los grandes deportistas, esa es la gran diferencia entre un gran atleta o uno bueno o mediocre", apuntó Alcaraz.

Victoria 100 sobre arcilla

El murciano, jugador que suma más victorias (34) y torneos ganados (3) esta temporada, obtuvo el triunfo número 100 en su carrera sobre tierra batida.

Su tercer triunfo en otros tantos partidos ante el semifinalista del último Abierto de Australia se fraguó a fuego lento y con varios momentos que pusieron a prueba el temple de Alcaraz.

Como los tres puntos de set que tuvo que salvar en el tie-break de una primera manga que duró una hora y 7 minutos. O los seis puntos de break a los que hizo frente -con éxito- en el primer juego de un segundo set que, sin embargo, se resolvió de forma más sencilla para el cuádruple campeón de Grand Slam.

Pero Shelton, que tenía una tercera ronda como mejor actuación en sus dos participaciones en Roland Garros, no estaba dispuesto a entregar la cuchara tan pronto y obtuvo premio a su tenacidad llevándose el tercer set.

Un pequeño contratiempo para Alcaraz, que quedó simplemente en eso tras un cuarto set en cuyo tercer juego el pupilo de Juan Carlos Ferrero quebró el servicio de su rival para encaminar su undécima victoria seguida sobre la arena parisina y situarse a tres victorias más de su segunda Copa de los Mosqueteros.

FUENTE: AFP