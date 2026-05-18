lunes 18  de  mayo 2026
MEDIDAS

Administración Trump plantea revocar límites a cuatro químicos en agua potable de EEUU

La iniciativa del Gobierno Trump busca eliminar alertas sobre químicos difíciles de degradarse en el agua que están en sartenes, empaques de comida y cosméticos

El director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) dijo que mantiene vigentes las regulaciones primarias de agua potable&nbsp;

El director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) dijo que mantiene vigentes las regulaciones primarias de agua potable 

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- La Administración del presidente Donald Trump busca revocar los límites impuestos durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) a los niveles de cuatro sustancias químicas contaminantes en el agua potable de Estados Unidos. Esto por medio de una propuesta adelantada este lunes por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la EPA, la iniciativa busca eliminar las alertas sobre cuatro químicos difíciles de degradar en el agua, que se encuentran principalmente en sartenes, empaques de comida y productos cosméticos que son derramados por distintos tipos de industrias.

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Las sustancias incluidas son el ácido perfluorononanoico, el ácido perfluorobutanosulfónico, el sulfonato de perfluorohexano y GenX, cuatro compuestos pertenecientes a la familia de químicos PFAS, conocidos como químicos eternos por su persistencia en el medioambiente.

La Agencia de Protección Ambiental no establece una única "dosis tóxica" para estos compuestos, sino que los evalúa en niveles extremadamente bajos de concentración, medidos en partes por billón (ppt), debido a que, con el tiempo, pueden acumularse en el organismo y en el ambiente,

Los niveles concretos para emitir notificaciones habían sido establecidos por el Gobierno de Biden en 2024, al considerar como un riesgo latente para la salud la presencia de estos químicos en el agua de consumo humano y la necesidad de promulgar sanciones y alertas.

Audiencia clave

Luego de su publicación formal en el Registro Federal, la EPA aceptará oposiciones a la propuesta en un periodo de 60 días y será incluida en un expediente público. El próximo 7 de julio se celebrará una audiencia para discutir la norma antes de oficializarse.

El director de EPA, Lee Zeldin, dijo la semana pasada en un comunicado oficial que mantiene vigentes las regulaciones primarias de agua potable y que endurecerá las medidas contra otros dos químicos diferentes.

FUENTE: Con información de EFE

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