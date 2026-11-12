jueves 12  de  noviembre 2026
TENIS

Estos son los grupos del Masters ATP: Alcaraz queda en una llave asequible

El español Carlos Alcaraz compartirá grupo con Daniil Medvedev, Flavio Cobolli y Frances Tiafoe en el torneo, mientras Alexander Zverev la tendrá más complicada

El español Carlos Alcaraz celebra luego de vencer al ruso Roman Safiullin en su estreno en el US Open, el 31 de agosto de 2026.

El español Carlos Alcaraz celebra luego de vencer al ruso Roman Safiullin en su estreno en el US Open, el 31 de agosto de 2026.

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

TURÍN.- Suerte dispar para los dos tenistas españoles que jugarán el Masters ATP: Carlos Alcaraz quedó encuadrado en un grupo asequible con Daniil Medvedev, Flavio Cobolli y Frances Tiafoe, mientras que Rafael Jódar chocará contra el N.1 Alexander Zverev, Ben Shelton y Arthur Fils.

El Masters ATP, el torneo que reunirá a los ocho mejores tenistas de la temporada, se disputará en Turín del 15 al 22 de noviembre de 2026 sin la presencia del italiano Jannik Sinner, N.2 del mundo y vigente campeón del torneo, lesionado.

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Tenis

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Alcaraz, actual N.3 de la clasificación mundial, aspira a su primer título en el Torneo de Maestros, uno de los pocos que le faltan en su palmarés, tras una temporada a la que llega en buena forma al final de año luego de haber estado sin jugar durante cuatro meses por una lesión en la muñeca.

El murciano de 23 años ganó recientemente el Masters 1000 de París y el torneo de Viena, que junto a Róterdam en 2025 suman sólo tres títulos bajo techo de los 29 que ha ganado como profesional.

Encuadrado en el Grupo Ivan Lendl, Alcaraz se medirá en la primera fase del Masters al ruso Medvedev, al italiano Cobolli y al estadounidense Tiafoe.

Los dos primeros clasificados disputarán las semifinales de este torneo.

El Grupo John McEnroe tendrá como integrantes, según el sorteo celebrado este jueves, al alemán Zverev, que tiene asegurado acabar el año como N.1 del ránking, el estadounidense Shelton, el francés Fils y Jódar, que a sus 20 años ha hecho historia al convertirse en el primer tenista en clasificarse para el Masters en su primera temporada como profesional.

En la primera jornada, el domingo, Zverev abrirá el fuego ante Jódar y a continuación Shelton se enfrentará a Fils, anunció la organización este jueves.

Los grupos del Masters ATP (individuales)

Grupo John McEnroe

Alexander Zverev (GER)

Ben Shelton (USA)

Arthur Fils (FRA)

Rafael Jodar (ESP)

Grupo Ivan Lendl

Carlos Alcaraz (ESP)

Daniil Medvedev (RUS)

Flavio Cobolli (ITA)

Frances Tiafoe (USA)

En dobles

Grupo Todd Woodbridge

Harri Heliovaara/Henry Patten (FIN/GBR)

Marcelo Arevalo/Mate Pavic (ELS/CRO)

Theo Arribage/Albano Olivetti (FRA)

Orlando Luz/Rafael Matos (BRA)

Grupo Mark Woodforde

Christian Harrison/Neal Skupski (USA/GBR)

Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG)

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (ITA)

Kevin Krawietz/Tim Pütz (GER)

FUENTE: AFP

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