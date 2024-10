Alcaraz se cita con Sinner en la final de Pekín luego de superar a Medvedev

Alcaraz y Medvedev comenzaron dominando con sus respectivos servicios hasta que el español rompió el de su rival en el quinto juego, dando paso a una serie de quiebres entre ambos jugadores.

"Ha sido algo poco habitual, con varias roturas de servicio en el primer set. Le he quebrado (para el 3-2) y en el siguiente juego no sé qué me ha pasado. Quizá he perdido algo de concentración, fallé algunos primeros saques. Necesitas conectar buenos primeros servicios para tener opción de atacar", explicó Alcaraz.

El último de estos quiebres, en el que Medvedev sacaba para forzar el 'tie break', permitió al español apuntarse la primera manga.

Mucho más claro fue el segundo set, en el que Medvedev perdió efectividad con su servicio, con solo el 68% de los puntos ganados con el primero y el 46% con el segundo, demasiada ventaja para un Alcaraz que no dejó escapar la oportunidad de cerrar el partido por la vía rápida.

alcaout.jpg El español Carlos Alcaraz reacciona ante un enjambre de abejas durante su partido de cuartos de final masculino contra el alemán Alexander Zverev en el ATP-WTA Indian Wells Masters, el 14 de marzo de 2024. AFP

"Me alegra no haber perdido la concentración durante demasiado tiempo (...) Estoy feliz por haber podido jugar un gran tenis al final del set y después sacando con 6-5. Hice un buen trabajo. Después de eso, tienes una manga de ventaja y es algo más sencillo. Te permite jugar ante Daniil con más confianza", añadió el ganador de cuatro títulos del Grand Slam.

El murciano buscará el 16º título ATP de su carrera ante Sinner, vigente campeón del torneo, y que en la segunda semifinal derrotó al sorprendente chino Yunchaokete Bu (N.96) por 6-3 y 7-6 (7/3).

Más complejo de lo esperado

Pese a la superioridad del italiano, a Sinner se le complicaron las cosas, principalmente porque no aprovechó sus ocasiones de 'break' (solo 1 de 9) y porque cometió muchos errores directos (38), aunque dobló a su rival en golpes ganadores (31 a 15).

Un 'break' fue suficiente para que Sinner se apuntara el primer set, pero cuando parecía que lo más difícil ya lo había hecho, el italiano se encontró con la resistencia de un rival que jugaba en Pekín gracias a una 'wildcard' (invitación).

Bu resistió con su servicio hasta llevar el desenlace al 'tie break', donde Sinner tiró de galones para apuntarse la victoria.

Sinner, que sólo ha perdido 5 partidos este año, buscará su sexto título en 2024 (Australia, Róterdam, Miami, Halle, Cincinnati, US Open).

Dos de sus derrotas fueron precisamente contra Alcaraz, en lo que va camino a ser la gran rivalidad de la próxima década. Fue en Indian Wells y Roland Garros, ambas en semifinales.

FUENTE: AFP