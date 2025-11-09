Alcaraz se estrena en el Masters con convincente triunfo ante de Miñaur

El español Carlos Alcaraz celebra después de ganar un partido en las Finales de la ATP, el 9 de noviembre de 2025.

TURÍN.- El español Carlos Alcaraz debutó en las Finales ATP , que reúne a los ocho mejores tenistas de 2025, con un contundente triunfo por 7-6 (7/5) y 6-2 frente al australiano Alex de Miñaur este domingo en Turín (noroeste de Italia).

Con esta victoria, a Alcaraz le restan dos triunfos en el torneo de Maestros para acabar el año en el N.1 de la clasificación ATP, independientemente de lo que haga su rival italiano Jannik Sinner.

Los siguientes rivales de Alcaraz en el grupo Jimmy Connors serán el italiano Lorenzo Musetti, clasificado a última hora por la renuncia de Novak Djokovic, y el estadounidense Taylor Fritz.

Como entrante del Masters, el Inalpi Arena de Turín reunió a los dos tenistas con más victorias de la temporada: 68 para Alcaraz (contando la de este domingo) por 55 para de Miñaur, que sigue sin ganar al español en los cinco enfrentamientos entre ambos.

"Sin duda este es uno de los mejores torneos del circuito. Jugamos los mejores del mundo, lo que demuestra lo difícil e importante que es", declaró tras el partido Alcaraz.

"En esta superficie (duro en interior), Alex aprovecha al máximo la velocidad de la pelota, es súper rápido y muy complicado de restar, por lo que estoy muy satisfecho de haber superado este complicado reto", añadió sobre su rival.

Alcaraz admitió que afronta el final de temporada de manera diferente a campañas anteriores: "He estado luchando en los últimos años para llegar al final del año con motivación. Esta vez es un poco diferente, de lo cual estoy orgulloso porque estoy haciendo las cosas correctas para darme una oportunidad de intentar ganar este torneo", que nunca ha conquistado.

Primer set disputado

De Miñaur plantó cara en el primer set a Alcaraz, pese a que el español fue el primero en ponerse por delante tras romper el servicio del rival en el cuarto juego y colocarse 4-1 en el marcador.

Pero el australiano, de origen uruguayo y español, se rehízo y forzó el "tie break", donde acabó cediendo por un ajustado 7/5 tras una hora y cinco minutos de lucha sin cuartel.

Con el primer set en el bolsillo, Alcaraz ofreció la mejor versión de su juego. Castigó el servicio de de Miñaur (ganando el 65% de los puntos con el resto), logrando tres breaks de entrada consecutivos en el inicio del segundo set y cerró el partido con un claro 6-2 en el segundo set.

La primera jornada del Masters se completará con el primer partido del grupo Bjorn Borg, que disputarán por la noche el alemán Alexander Zverev y el estadounidense Ben Shelton.

FUENTE: AFP