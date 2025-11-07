Djokovic alcanza en Atenas su tercera final del año

El serbio Novak Djokovic habla durante una entrevista después de ganar el partido de cuartos de final individual masculino de tenis contra el estadounidense Taylor Fritz en el décimo día del torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York, el 2 de septiembre de 2025.

Novak Djokovic , número 5 del mundo, se clasificó el viernes a la final del torneo ATP 250 de Atenas , sobre pista dura, luego de vencer al alemán Yannick Hanfmann (N.117) 6-3, 6-4.

El serbio de 38 años, primer cabeza de serie del torneo griego, se enfrentará en la final al estadounidense Sebastian Korda (N.52) o al segundo cabeza de serie, el italiano Lorenzo Musetti (N.9), quien está obligado a ganar el torneo para asegurar su presencia en el Masters ATP, que se celebrará en Turín del 9 al 16 de noviembre.

El sábado, Djokovic podría sumar su 101º trofeo en el circuito principal, luego de haber perdido la final del Masters 1000 de Miami en marzo contra el checo Jakub Mensik (N.19) y de haber ganado la del ATP 250 de ginebra en mayo contra el polaco Hubert Hurkacz (N.78).

Si 'Djoko' gana, estaría a solo dos títulos del récord de su antiguo rival suizo Roger Federer (103 títulos) y a ocho del estadounidense Jimmy Connors (109).

Contra Hanfmann, Djokovic puso fin a una racha de cuatro derrotas en semifinales consecutivas, en Roland Garros, Wimbledon, US Open y en el Masters 1000 de Shanghái.

El serbio, que ya había rozado el 'break', rompió el servicio de su rival con 3-2 en el marcador, y mantuvo su ventaja hasta el final del set, ganado 6-3.

En la segunda manga, Djokovic perdió su servicio con 2-1 pero deshizo el break para igualar 3-3. Después, rompió el servicio del rival el siguiente juego y lo aprovechó para asegurar la victoria, tras 1h18 minutos.

-- Resultados de la jornada del viernes en el torneo ATP 250 de Atenas:

. Individual masculino - Semifinales:

Novak Djokovic (SRB/N.1) derrotó a Yannick Hanfmann (GER) 6-3, 6-4

