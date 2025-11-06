jueves 6  de  noviembre 2025
TENIS

Alcaraz y Djokovic comparten grupo en el Masters ATP

El español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic medirán fuerzas, mientras que el italiano Jannik Sinner cruzará caminos con el alemán Alexander Zverev

El español Carlos Alcaraz celebra luego de ganar el torneo ATP 500 de Tokio, el 30 de septiembre de 2025.

PHILIP FONG / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ROMA.- El español Carlos Alcaraz tendrá como adversario al serbio Novak Djokovic, mientras que el italiano Jannik Sinner se enfrentará al alemán Alexander Zverev durante la fase de grupos del Masters ATP que comienza el domingo en Turín, determinó el sorteo realizado este jueves.

Un año después de haber sido eliminado en la fase de grupos de las Finales ATP, Alcaraz, número 2 del mundo y líder de "The Race", la clasificación anual que determina a los ocho participantes de este torneo de fin de año, se enfrentará a Djokovic, siete veces ganador de la competición, el récord.

"Djoko" regresó esta semana a la cancha en Atenas tras una larga pausa después de su derrota en semifinales en Shanghái.

Aunque el presidente de la Federación Italiana de Tenis, organizadora del torneo, aseguró que el serbio, ausente el año pasado, estaría en Turín, Djokovic explicó el miércoles en Atenas que aún no había confirmado su participación.

Embed

Su grupo, llamado Jimmy Connors, lo completan el estadounidense Taylor Fritz y el australiano Alex De Miñaur.

Número 1 del mundo y defensor del título, Sinner se enfrentará en el grupo Bjorn Borg a Zverev, al estadounidense Ben Shelton y al último clasificado, que será el canadiense Felix Auger-Aliassime o el italiano Lorenzo Musetti.

Si Musetti gana el torneo de Atenas esta semana, obtendrá el último boleto para Turín. Si no, este boleto será para Auger-Aliassime, actualmente octavo en "The Race" tras su final en el Masters 1000 de París -perdida ante Sinner-.

Al término de esta fase de grupos, los dos mejores jugadores de cada grupo accederán a las semifinales, el 15 de noviembre, antes de la final del domingo que podría determinar la identidad del número 1 del mundo, entre Sinner y Alcaraz, al final del curso 2025.

Entre los ocho participantes, solo Sinner (2024), Djokovic (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 y 2023) y Zverev (2018 y 2021) han ganado ya el prestigioso "Torneo de Maestros".

Grupos del Masters ATP 2025

Jimmy Connors: Carlos Alcaraz (ESP/1º en "The Race"), Novak Djokovic (SRB/4º), Taylor Fritz (USA/6º), Alex De Minaur (USA/7º).

Bjorn Borg: Jannik Sinner (ITA/2º), Alexander Zverev (GER/3º), Ben Shelton (USA/5º), Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti.

FUENTE: AFP

