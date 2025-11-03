lunes 3  de  noviembre 2025
¡De vuelta a la cima! Sinner regresa al primer lugar del ránking y manda a Alcaraz al segundo

En una cerrada lucha por finalizar el año en el primer puesto del ránking ATP, el italiano Jannik Sinner supera ahora al español Carlos Alcaraz por 250 puntos

El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- El tenista italiano Jannik Sinner recuperó el N.1 de la clasificación mundial, gracias a su título en el Masters 1000 de París conquistado el domingo y sostiene una lucha apretada con el español Carlos Alcaraz por acabar el año en el trono de la ATP.

Sinner supera ahora por 250 puntos a Alcaraz, quien sorprendentemente fue eliminado en primera ronda en el torneo parisino.

Este último gran torneo del año sirvió también para conceder tres boletos para las Finales ATP que se diputarán a partir del domingo en Turín.

Los estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton y el australiano Alex de Miñaur competirán en el torneo que reunirá a las mejores ocho raquetas del año, para el que ya estaban clasificados Sinner, Alcaraz, Alexander Zverev y Novak Djokovic.

El último boleto será para el canadiense Félix Auger-Aliassime, que disputó la final del Masters 1000 de París, o para el italiano Lorenzo Musetti, quien debería ganar el torneo de Atenas que se disputa esta semana para jugar en Turín.

Clasificación ATP al 3 de noviembre de 2025

1. Jannik Sinner (ITA) 11.500 pts (+1)

2. Carlos Alcaraz (ESP) 11.250 (-1)

3. Alexander Zverev (GER) 5.560

4. Taylor Fritz (USA) 4.375

5. Novak Djokovic (SRB) 4.580

6. Ben Shelton (USA) 3.970 (+1)

7. Alex De Minaur (AUS) 3.935 (-1)

8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.845 (+2)

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.685 (-1)

10. Casper Ruud (NOR) 3.235 (-1)

11. Jack Draper (GBR) 2.990

12. Daniil Medvedev (RUS) 2.960 (+1)

13. Alexander Bublik (KAZ) 2.870 (+3)

14. Alejandro Davidovich (ESP) 2.635 (+1)

15. Holger Rune (DEN) 2.590 (-3)

16. Andrey Rublev (RUS) 2.560 (+1)

17. Jiri Lehecka (CZE) 2.415 (+1)

18. Karen Khachanov (RUS) 2.320 (-4)

19. Jakub Mensik (CZE) 2.180

20. Tommy Paul (USA) 2.100

21. Francisco CErúndolo (ARG) 2.085

24. Joao Fonseca (BRA) 1.665 (+4)

36. Jaume Munar (ESP) 1.395

45. Sebastián Báez (ARG) 1.155 (-2)

48. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1.078 (+1)

60. Tomás Martín Etcheverry (ARG) 920 (-2)

61. Francisco Comesaña (ARG) 904 (+74)

74. Mariano Navone (ARG) 785 (+12)

86. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 718 (+2)

89. Alejandro Tabilo (CHI) 696 (-7)

91. Pablo Carreño (ESP) 681 (+6)

94. Roberto Bautista (ESP) 670 (+2)

95. Pedro Martínez (ESP) 668 (-3)

100. Thiago Agustín Tirante (ARG) 649 (+2)

Clasificación para disputar las Finales ATP de Turín

1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.050 pts - CLASIFICADO -

2. Jannik Sinner (ITA) 10.000 - CLASIFICADO -

3. Alexander Zverev (GER) 4.960 - CLASIFICADO -

4. Novak Djokovic (SRB) 4.580 - CLASIFICADO -

5. Ben Shelton (USA) 3.970 - CLASIFICADO -

6. Taylor Fritz (USA) 3.935 - CLASIFICADO -

7. Alex De Miñaur (AUS) 3.935 - CLASIFICADO -

8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.845

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.685

FUENTE: AFP

