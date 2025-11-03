¡De vuelta a la cima! Sinner regresa al primer lugar del ránking y manda a Alcaraz al segundo

El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.

PARÍS.- El tenista italiano Jannik Sinner recuperó el N.1 de la clasificación mundial, gracias a su título en el Masters 1000 de París conquistado el domingo y sostiene una lucha apretada con el español Carlos Alcaraz por acabar el año en el trono de la ATP.

Sinner supera ahora por 250 puntos a Alcaraz, quien sorprendentemente fue eliminado en primera ronda en el torneo parisino.

Este último gran torneo del año sirvió también para conceder tres boletos para las Finales ATP que se diputarán a partir del domingo en Turín.

Los estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton y el australiano Alex de Miñaur competirán en el torneo que reunirá a las mejores ocho raquetas del año, para el que ya estaban clasificados Sinner, Alcaraz, Alexander Zverev y Novak Djokovic.

El último boleto será para el canadiense Félix Auger-Aliassime, que disputó la final del Masters 1000 de París, o para el italiano Lorenzo Musetti, quien debería ganar el torneo de Atenas que se disputa esta semana para jugar en Turín.

Clasificación ATP al 3 de noviembre de 2025

1. Jannik Sinner (ITA) 11.500 pts (+1)

2. Carlos Alcaraz (ESP) 11.250 (-1)

3. Alexander Zverev (GER) 5.560

4. Taylor Fritz (USA) 4.375

5. Novak Djokovic (SRB) 4.580

6. Ben Shelton (USA) 3.970 (+1)

7. Alex De Minaur (AUS) 3.935 (-1)

8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.845 (+2)

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.685 (-1)

10. Casper Ruud (NOR) 3.235 (-1)

11. Jack Draper (GBR) 2.990

12. Daniil Medvedev (RUS) 2.960 (+1)

13. Alexander Bublik (KAZ) 2.870 (+3)

14. Alejandro Davidovich (ESP) 2.635 (+1)

15. Holger Rune (DEN) 2.590 (-3)

16. Andrey Rublev (RUS) 2.560 (+1)

17. Jiri Lehecka (CZE) 2.415 (+1)

18. Karen Khachanov (RUS) 2.320 (-4)

19. Jakub Mensik (CZE) 2.180

20. Tommy Paul (USA) 2.100

21. Francisco CErúndolo (ARG) 2.085

24. Joao Fonseca (BRA) 1.665 (+4)

36. Jaume Munar (ESP) 1.395

45. Sebastián Báez (ARG) 1.155 (-2)

48. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1.078 (+1)

60. Tomás Martín Etcheverry (ARG) 920 (-2)

61. Francisco Comesaña (ARG) 904 (+74)

74. Mariano Navone (ARG) 785 (+12)

86. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 718 (+2)

89. Alejandro Tabilo (CHI) 696 (-7)

91. Pablo Carreño (ESP) 681 (+6)

94. Roberto Bautista (ESP) 670 (+2)

95. Pedro Martínez (ESP) 668 (-3)

100. Thiago Agustín Tirante (ARG) 649 (+2)

Clasificación para disputar las Finales ATP de Turín

1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.050 pts - CLASIFICADO -

2. Jannik Sinner (ITA) 10.000 - CLASIFICADO -

3. Alexander Zverev (GER) 4.960 - CLASIFICADO -

4. Novak Djokovic (SRB) 4.580 - CLASIFICADO -

5. Ben Shelton (USA) 3.970 - CLASIFICADO -

6. Taylor Fritz (USA) 3.935 - CLASIFICADO -

7. Alex De Miñaur (AUS) 3.935 - CLASIFICADO -

8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.845

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.685

FUENTE: AFP