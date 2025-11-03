¡De vuelta a la cima! Sinner regresa al primer lugar del ránking y manda a Alcaraz al segundo

PARÍS.- El tenista italiano Jannik Sinner recuperó el N.1 de la clasificación mundial, gracias a su título en el Masters 1000 de París conquistado el domingo y sostiene una lucha apretada con el español Carlos Alcaraz por acabar el año en el trono de la ATP.
Sinner supera ahora por 250 puntos a Alcaraz, quien sorprendentemente fue eliminado en primera ronda en el torneo parisino.
Este último gran torneo del año sirvió también para conceder tres boletos para las Finales ATP que se diputarán a partir del domingo en Turín.
Los estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton y el australiano Alex de Miñaur competirán en el torneo que reunirá a las mejores ocho raquetas del año, para el que ya estaban clasificados Sinner, Alcaraz, Alexander Zverev y Novak Djokovic.
El último boleto será para el canadiense Félix Auger-Aliassime, que disputó la final del Masters 1000 de París, o para el italiano Lorenzo Musetti, quien debería ganar el torneo de Atenas que se disputa esta semana para jugar en Turín.
Clasificación ATP al 3 de noviembre de 2025
1. Jannik Sinner (ITA) 11.500 pts (+1)
2. Carlos Alcaraz (ESP) 11.250 (-1)
3. Alexander Zverev (GER) 5.560
4. Taylor Fritz (USA) 4.375
5. Novak Djokovic (SRB) 4.580
6. Ben Shelton (USA) 3.970 (+1)
7. Alex De Minaur (AUS) 3.935 (-1)
8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.845 (+2)
9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.685 (-1)
10. Casper Ruud (NOR) 3.235 (-1)
11. Jack Draper (GBR) 2.990
12. Daniil Medvedev (RUS) 2.960 (+1)
13. Alexander Bublik (KAZ) 2.870 (+3)
14. Alejandro Davidovich (ESP) 2.635 (+1)
15. Holger Rune (DEN) 2.590 (-3)
16. Andrey Rublev (RUS) 2.560 (+1)
17. Jiri Lehecka (CZE) 2.415 (+1)
18. Karen Khachanov (RUS) 2.320 (-4)
19. Jakub Mensik (CZE) 2.180
20. Tommy Paul (USA) 2.100
21. Francisco CErúndolo (ARG) 2.085
24. Joao Fonseca (BRA) 1.665 (+4)
36. Jaume Munar (ESP) 1.395
45. Sebastián Báez (ARG) 1.155 (-2)
48. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1.078 (+1)
60. Tomás Martín Etcheverry (ARG) 920 (-2)
61. Francisco Comesaña (ARG) 904 (+74)
74. Mariano Navone (ARG) 785 (+12)
86. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 718 (+2)
89. Alejandro Tabilo (CHI) 696 (-7)
91. Pablo Carreño (ESP) 681 (+6)
94. Roberto Bautista (ESP) 670 (+2)
95. Pedro Martínez (ESP) 668 (-3)
100. Thiago Agustín Tirante (ARG) 649 (+2)
Clasificación para disputar las Finales ATP de Turín
1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.050 pts - CLASIFICADO -
2. Jannik Sinner (ITA) 10.000 - CLASIFICADO -
3. Alexander Zverev (GER) 4.960 - CLASIFICADO -
4. Novak Djokovic (SRB) 4.580 - CLASIFICADO -
5. Ben Shelton (USA) 3.970 - CLASIFICADO -
6. Taylor Fritz (USA) 3.935 - CLASIFICADO -
7. Alex De Miñaur (AUS) 3.935 - CLASIFICADO -
8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.845
9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.685
