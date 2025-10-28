martes 28  de  octubre 2025
Sinner cree imposible alcanzar el ranking número 1 este 2025

El N.2 del tenis masculino Jannik Sinner, al que Carlos Alcaraz arrebató en septiembre el N.1, valoró el martes que es "imposible" para él recuperar

El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.

El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El N.2 del tenis masculino Jannik Sinner, al que Carlos Alcaraz arrebató en septiembre el N.1, valoró el martes que es "imposible" para él recuperar el trono antes del final de la temporada.

"Es imposible. Honestamente, no pienso en ello por ahora, será un objetivo para el año que viene", declaró el italiano en rueda de prensa, antes de su entrada en liza en el Masters 1000 de París.

Con menos de 1.000 puntos de diferencia, Sinner puede teóricamente superar a Alcaraz si gana el torneo y el español cae eliminado en las primeras rondas.

Pero después tendrá que defender los 1.500 puntos de las Finales ATP de Turín, que ganó en 2024, mientras que Alcaraz cayó en la fase de grupos.

El desenlace del duelo por el N.1 mundial "no está entre mis manos", insistió Sinner.

"Si observo de forma general mi temporada, hemos logrado cosas increíbles, y mi único deseo es terminar el año de la mejor manera posible", concluyó el cuatro veces vencedor de un torneo Gran Slam, que este año se hizo en enero con el Abierto de Australia y en julio con Wimbledon.

Incluso si no ha tenido "mucho tiempo para recuperar" desde la final del ATP 500 de Viena conquistado el domingo pese a sus calambres durante el tercer set, Sinner aseguró sentirse bien físicamente.

En el Masters 1000 de París, su mejor resultado son los octavos de final de 2023.

"Nunca he jugado bien" en el Masters 1000 de París, destacó. "Este año espero poder cambiar ciertas cosas".

El italiano entrará en liza el miércoles en la pista central contra el belga Zizou Bergs (N.41).

FUENTE: AFP

