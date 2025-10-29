miércoles 29  de  octubre 2025
Tenis

Sinner con via libre en el Masters de París consigue el primer triunfo

Después de la eliminación sorpresa de Carlos Alcaraz (N.1) el martes en su primer partido en el Masters 1000 de París, el italiano Jannik Sinner (N.2) y el alemán Alexander Zverev (N.3) ganaron este miércoles

El italiano Jannik Sinner celebra su victoria contra el belga Zizou Bergs tras su partido de individuales masculinos en la tercera jornada del torneo de tenis ATP Masters 1000 de París, disputado en el Paris La Défense Arena de Nanterre, en las afueras de París, el 29 de octubre de 2025.&nbsp;

El italiano Jannik Sinner celebra su victoria contra el belga Zizou Bergs tras su partido de individuales masculinos en la tercera jornada del torneo de tenis ATP Masters 1000 de París, disputado en el Paris La Défense Arena de Nanterre, en las afueras de París, el 29 de octubre de 2025. 

Dimitar DILKOFF / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Después de la eliminación sorpresa de Carlos Alcaraz (N.1) el martes en su primer partido en el Masters 1000 de París, el italiano Jannik Sinner (N.2) y el alemán Alexander Zverev (N.3) ganaron este miércoles en sus respectivos duelos de la segunda ronda, aunque con sensaciones muy diferentes.

Sinner no tuvo problemas en su entrada en liza para derrotar 6-4 y 6-2 al belga Zizou Bergs (41º), mientras que Zverev, defensor del título, rozó la eliminación contra el argentino Camilo Ugo Carabelli (49º), al que terminó superando 6-7 (5/7), 6-1 y 7-5.

Lee además
El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.
Tenis

Sinner cree imposible alcanzar el ranking número 1 este 2025
El Real Madrid derrotó al Barcelona este pasado domingo, luego de perder los cuatro Clásicos disputados durante la temporada anterior.
DEPORTES

El Deportivo: Real Madrid conquista el Clásico, Dodgers nivelan la Serie Mundial y Sinner se corona

Tres días después de su título en el ATP 500 de Viena, donde sufrió calambres en la parte final del partido, el italiano se mostró bien esencialmente para firmar su victoria número 22 consecutiva en pista dura indoor.

En caso de levantar el trofeo de campeón el domingo en este último Masters 1000 de 2025, Sinner recuperará el número uno mundial en detrimento de Alcaraz.

La siguiente prueba para el italiano, en octavos de final, será el mejor sudamericano del ranking ATP, el argentino Francisco Cerúndolo (21º), que se clasificó tras ganar 7-5, 1-6 y 7-6 (7/4) al serbio Miomir Kecmanovic (53º).

La cabeza fría de Zverev

Por su parte, Zverev tendrá como adversario en la ronda de los 16 mejores al español Alejandro Davidovich (15º), que derrotó 7-6 (7/5) y 6-4 al francés Arthur Cazaux (62º).

Carabelli llegó a destacarse 3-1 en el tercer y decisivo set, pero Zverev mantuvo la cabeza fría para quebrar el servicio del argentino y equilibrar un partido que se le había complicado mucho.

Más adelante en ese tercer set, Carabelli llegó a ponerse 5-4 y 30-30, a dos puntos de llevarse el partido, pero también ahí el alemán pudo reconducir la situación para terminar ganando poco después, en 2 horas y 35 minutos de batalla, con un 7-5 final.

Uno de los partidos que más expectación generaba en este tercer día de competición en el pabellón de La Défense Arena era el duelo entre dos primos, el monegasco Valentin Vacherot y el francés Arthur Rinderknech.

Ambos se habían medido a principios de este mes en la final del Masters 1000 de Shanghái y, como entonces, el ganador fue Vacherot, esta vez por 6-7 (9/11), 6-3 y 6-4.

La decepción del miércoles en la capital francesa fue el noruego Casper Ruud, noveno del mundo y eliminado ante el alemán Daniel Altmaier (50º) por 6-3 y 7-5.

Resultados del miércoles en el Masters 1000 de París

Individuales masculinos - Segunda ronda:

Valentin Vacherot (MON) derrotó a Arthur Rinderknech (FRA) 6-7 (9/11), 6-3, 6-4

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.9) a Alexandre Muller (FRA) 5-7, 7-6 (7/5), 7-6 (7/4)

Daniel Altmaier (GER) a Casper Ruud (NOR/N.8) 6-3, 7-5

Daniil Medvedev (RUS/N.11) y Grigor Dimitrov (BUL) no se presentaron

Alejandro Davidovich (ESP/N.15) a Arthur Cazaux (FRA) 7-6 (7/5), 6-4

Alexander Zverev (GER/N.3) a Camilo Ugo Carabelli (ARG) 6-7 (5/7), 6-1, 7-5

Francisco Cerúndolo (ARG) a Miomir Kecmanovic (SRB) 7-5, 1-6, 7-6 (7/4)

Jannik Sinner (ITA/N.2) vs Zizou Bergs (BEL) 6-4, 6-2

Temas
Te puede interesar

Sinner se impone a Zverev y conquista el ATP 500 de Viena

Sinner se mete en semifinales en Viena

Alcaraz se alista para liderar a España en una Copa Davis sin Sinner

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Se ve un árbol caído en Santa Catalina, Jamaica, poco antes de que el huracán Melissa tocara tierra el 28 de octubre de 2025.
TRAGEDIA

Declaran a Jamaica como "zona catastrófica" tras el impacto de 'Melissa'

Imagen referencial.
ALIVIO AL CALOR

Frente frío en Halloween, Miami se abriga para un descenso en las temperaturas

CIDH otorga medidas para evitar deportación de niños venezolanos de Trinidad.
POLÍTICA

Trinidad y Tobago prepara deportación masiva de indocumentados en medio de crisis con Venezuela

Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

 El senador por Carolina del Sur Lindsey Graham.
Narcotráfico

Senador asegura que la intervención terrestre en Venezuela es una "posibilidad real"

Te puede interesar

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell 
BANCO CENTRAL DE EEUU

Control de la inflación fuerza a la Reserva Federal a un segundo recorte en 2025

Por Leonardo Morales
Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

Paul Mario Hoyos, de 37 años de edad, presunto líder de una banda de grafiteros en el condado Miami-Dade.
ARRESTADO

Detienen en Miami a presunto cabecilla de grupo de grafiteros

Imagen referencial.
LLAMADO

Demócratas de Florida piden a DeSantis declarar emergencia alimentaria ante cierre federal

Un robot con inteligencia artificial fabricado por la tecnológica Nvidia.
tecnología

Nvidia: la primera empresa del mundo en superar los $5 billones de capitalización bursátil