Sinner con via libre en el Masters de París consigue el primer triunfo

El italiano Jannik Sinner celebra su victoria contra el belga Zizou Bergs tras su partido de individuales masculinos en la tercera jornada del torneo de tenis ATP Masters 1000 de París, disputado en el Paris La Défense Arena de Nanterre, en las afueras de París, el 29 de octubre de 2025.

Después de la eliminación sorpresa de Carlos Alcaraz (N.1) el martes en su primer partido en el Masters 1000 de París, el italiano Jannik Sinner (N.2) y el alemán Alexander Zverev (N.3) ganaron este miércoles en sus respectivos duelos de la segunda ronda, aunque con sensaciones muy diferentes.

Sinner no tuvo problemas en su entrada en liza para derrotar 6-4 y 6-2 al belga Zizou Bergs (41º), mientras que Zverev, defensor del título, rozó la eliminación contra el argentino Camilo Ugo Carabelli (49º), al que terminó superando 6-7 (5/7), 6-1 y 7-5.

Tres días después de su título en el ATP 500 de Viena, donde sufrió calambres en la parte final del partido, el italiano se mostró bien esencialmente para firmar su victoria número 22 consecutiva en pista dura indoor.

En caso de levantar el trofeo de campeón el domingo en este último Masters 1000 de 2025, Sinner recuperará el número uno mundial en detrimento de Alcaraz.

La siguiente prueba para el italiano, en octavos de final, será el mejor sudamericano del ranking ATP, el argentino Francisco Cerúndolo (21º), que se clasificó tras ganar 7-5, 1-6 y 7-6 (7/4) al serbio Miomir Kecmanovic (53º).

La cabeza fría de Zverev

Por su parte, Zverev tendrá como adversario en la ronda de los 16 mejores al español Alejandro Davidovich (15º), que derrotó 7-6 (7/5) y 6-4 al francés Arthur Cazaux (62º).

Carabelli llegó a destacarse 3-1 en el tercer y decisivo set, pero Zverev mantuvo la cabeza fría para quebrar el servicio del argentino y equilibrar un partido que se le había complicado mucho.

Más adelante en ese tercer set, Carabelli llegó a ponerse 5-4 y 30-30, a dos puntos de llevarse el partido, pero también ahí el alemán pudo reconducir la situación para terminar ganando poco después, en 2 horas y 35 minutos de batalla, con un 7-5 final.

Uno de los partidos que más expectación generaba en este tercer día de competición en el pabellón de La Défense Arena era el duelo entre dos primos, el monegasco Valentin Vacherot y el francés Arthur Rinderknech.

Ambos se habían medido a principios de este mes en la final del Masters 1000 de Shanghái y, como entonces, el ganador fue Vacherot, esta vez por 6-7 (9/11), 6-3 y 6-4.

La decepción del miércoles en la capital francesa fue el noruego Casper Ruud, noveno del mundo y eliminado ante el alemán Daniel Altmaier (50º) por 6-3 y 7-5.

Resultados del miércoles en el Masters 1000 de París

Individuales masculinos - Segunda ronda:

Valentin Vacherot (MON) derrotó a Arthur Rinderknech (FRA) 6-7 (9/11), 6-3, 6-4

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.9) a Alexandre Muller (FRA) 5-7, 7-6 (7/5), 7-6 (7/4)

Daniel Altmaier (GER) a Casper Ruud (NOR/N.8) 6-3, 7-5

Daniil Medvedev (RUS/N.11) y Grigor Dimitrov (BUL) no se presentaron

Alejandro Davidovich (ESP/N.15) a Arthur Cazaux (FRA) 7-6 (7/5), 6-4

Alexander Zverev (GER/N.3) a Camilo Ugo Carabelli (ARG) 6-7 (5/7), 6-1, 7-5

Francisco Cerúndolo (ARG) a Miomir Kecmanovic (SRB) 7-5, 1-6, 7-6 (7/4)

Jannik Sinner (ITA/N.2) vs Zizou Bergs (BEL) 6-4, 6-2