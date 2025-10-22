jueves 23  de  octubre 2025
TENIS

Alcaraz se alista para liderar a España en una Copa Davis sin Sinner

El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, hará su regreso al torneo que se disputará en Bolonia, Italia, entre el 19 y el 23 de noviembre

El español Carlos Alcaraz celebra durante su estreno en el Abierto de Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025.

KENA BETANCUR / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Carlos Alcaraz, número uno del mundo, regresa a la Copa Davis para liderar a España en la Final a 8 que se disputará en Bolonia (Italia) del 19 al 23 de noviembre, anunció este lunes el capitán del equipo español David Ferrer.

Por contra, el N.2 del mundo Jannik Sinner no participará en la defensa del título de Italia.

El español Carlos Alcaraz celebra tras derrotar al italiano Jannik Sinner durante la final del US Open 2025 en la ciudad de Nueva York, el 7 de septiembre de 2025.
Salvo cambio de última hora, Sinner no estará en la primera edición de la fase final de la Davis en tierras italianas, después de varios años disputándose la Final a 8 en España.

Alcaraz, ganador este año de Roland Garros y del US Open, estará acompañado por Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

Ferrer se reservó el nombre del quinto y último jugador, que dará a conocer la semana previa al evento.

Con esta convocatoria, el murciano vuelve tras perderse la última cita que enfrentó a España contra Dinamarca en Marbella en septiembre por "fatiga muscular y mental", después de haberse alzado con el Grand Slam en Estados Unidos, el sexto de su carrera.

España iniciará su camino por la Ensaladera el 20 de noviembre ante República Checa. En el caso de victoria, el combinado español se medirá en semifinales con el vencedor del duelo entre Argentina y Alemania.

Los argentinos de Javier Frana presentes en Italia serán Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni, estos dos últimos para los dobles.

¿Cómo queda Italia?

En ausencia de Sinner, el primer espada italiano será Lorenzo Musetti (N.8 del mundo).

Sinner ha vivido una temporada con altibajos, a pesar de los títulos en el Abierto de Australia y Wimbledon, pero también con una suspensión de tres meses por un positivo por anabolizante, o sus abandonos en los Masters 1000 de Cincinnati y más recientemente en Shanghái.

Los capitanes de las ocho selecciones clasificadas a la fase final pueden realizar hasta tres cambios en sus equipos de aquí al inicio del torneo.

Pese a no contar con Sinner, la Italia de Filippo Volandri partirá como favorita en su duelo de cuartos ante Austria, cuyo jugador mejor clasificado, Filip Misolic, ocupa el puesto 95 en el ránking ATP.

Las eliminatorias se disputarán bajo techo al mejor de tres partidos (dos individuales seguidos de uno de dobles).

FUENTE: AFP

