Moscú rechaza "historias alarmistas" sobre riesgo de un ataque ruso a la OTAN

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.

El Kremlin calificó el jueves de "historias alarmistas" las informaciones de la prensa estadounidense.

Medios en Estados Unidos se refirieron a que la inusual visita del director de la CIA a Moscú, la capital de Rusia, tuvo como objetivo central disuadir a Vladimir Putin de atacar a la OTAN

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"Actualmente se publican muchas noticias alarmistas. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de Rusia", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien afirmó que Moscú enfrenta una "agresión" de los países europeos.

Los servicios de inteligencia europeos no disponen de indicios sobre un posible ataque militar ruso contra los países europeos miembros de la OTAN, declaró el jueves un alto funcionario europeo.

"Los servicios de inteligencia europeos no ven ningún riesgo de un ataque ruso contra los países europeos", aseguró este funcionario bajo condición de anonimato.

Especulaciones en campaña electoral

Las especulaciones surgen a escasos dos meses de las elecciones legislativas en Estados Unidos, donde los republicanos aspiran a mantener el control de las dos Cámaras del Congreso e incluso ampliar la ventaja de escaños.

Mientras, los demócratas -hundidos en su crisis de liderazgo y calados por una agenda radical socialista e islamista- intentan hacer campaña con todo lo que se les ocurre en pos de recuperar millones de votos perdidos entre sus propias filas por el extremismo de izquierda que han escogido como rumbo.

El director de la CIA, John Ratcliffe, se habría reunido el martes en Moscú con oficiales rusos de inteligencia, pero los detalles reales se desconocen.

El diario The Wall Street Journal y la cadena CBS afirmaron el miércoles que Ratcliffe buscó disuadir a Rusia de atacar un país miembro de la OTAN, ya que las evaluaciones de la inteligencia indican que Moscú podría intentar poner a prueba a la alianza.

Según el Wall Street Journal, el presidente ruso Vladimir Putin podría desafiar a la OTAN con un "ataque limitado" en los próximos días, pero ya este comentario fue desmentido por el gobierno ruso.

El portavoz del Kremlin sostuvo además que Rusia continúa con su "operación militar especial", el término oficial para la ofensiva lanzada en febrero de 2022 contra Ucrania.

"Rusia hubiera preferido alcanzar sus objetivos por medios pacíficos, pero dado que eso no ha sido posible, continúa con su operación militar especial. Esto es para garantizar su seguridad e intereses", declaró Peskov a periodistas.

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FUENTE: Con información de AFP.