Corte de Inmigración de Miami inicia audiencias presenciales en septiembre ¿Qué debe saber?

MIAMI.- Las audiencias en la Corte de Inmigración de Miami deberán realizarse de manera presencial a partir del próximo 8 de septiembre. El abogado Jesús Reyes, experto en estos temas, señaló este miércoles que el fin de las audiencias virtuales "ha generado preocupación ante las recientes detenciones migratorias ocurridas dentro o cerca de tribunales en diferentes partes del país".

Reyes recordó, en su cuenta de Instagram, que los migrantes no pueden faltar a la audiencia . "La ausencia sin una justificación legalmente aceptada podría provocar una orden de deportación en ausencia y otras consecuencias migratorias graves" , indicó.

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El abogado dijo que es importante revisar las instrucciones específicas de cada audiencia: "La notificación oficial de cada caso es la que determina cómo se debe comparecer".

Por su parte, la firma Mercer Law dijo que recibió instrucciones en las que se señala que los comparecientes deberán acudir presencialmente desde el 8 de septiembre, a menos que tengan permiso específico para otra modalidad.

En lo que va de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha deportado a más de 350 mil personas.

Algunos de los deportados son enviados a terceros países de África o de América Latina debido a que no son recibidos por los gobiernos de sus países. Dentro de las naciones africanas que reciben migrantes expulsados de EEUU están Uganda, Ruanda, Suazilandia, Sudán del Sur y Liberia.

Preparación para citas

El abogado Jesús Reyes recomendó la revisión constante de los casos a fin de confirmar la fecha y la hora de la audiencia, la dirección exacta de la Corte y el nombre del juez asignado.

"Aunque se anunció que las audiencias serán presenciales, deben revisar cualquier comunicación posterior de la Corte y seguir las instrucciones oficiales más recientes de su caso", señaló.

Además, debe llegarse con anticipación a la Corte. Reyes refirió que las audiencias presenciales pueden generar grandes filas. Señaló que debe consultarse a un abogado para evaluar cada caso en particular y los posibles riesgos.

Recomendaciones

Otro factor necesario es trazar un plan familiar ante la posibilidad de una detención. Esto requiere:

-.Memorizar el teléfono de una persona de confianza.

-. Guardar copias de documentos importantes.

-.Organizar el cuidado de sus hijos o dependientes.

-.Tener disponible la información de su abogado.

-.Evitar firmar documentos que no comprenda.

A finales de julio, Estados Unidos propuso multas de hasta $3.500 por desacato en cortes de inmigración. De acuerdo con el Departamento de Justicia, se busca reglamentar una autoridad de desacato contemplada por el Congreso desde 1996 y dotar a los jueces de inmigración de una herramienta para mantener el orden en las audiencias, así como sancionar conductas que obstaculicen los procesos y contribuir a disminuir el atraso acumulado en las cortes migratorias, que supera los 3,5 millones de casos.

FUENTE: Con información de abogado Jesús Reyes/MundoNow