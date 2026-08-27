Arrestan a dos personas acusadas de saquear vivienda de pareja fallecida en accidente aéreo en Kenia

MIAMI.- Menos de una semana después de la muerte de Henry Parra y Adam Hlavaty en un accidente de helicóptero en Kenia, dos personas fueron arrestadas por presuntamente ingresar a la vivienda de la pareja en Coral Gables y apoderarse de automóviles de lujo y otras pertenencias.

Geybert Alexander García , de 40 años, y Melany Perdomo , de 24, enfrentan cargos por robo en una residencia desocupada, hurto de vehículos y sustracción en primer grado de bienes valorados en más de 100,000 dólares, según los reportes policiales.

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Parra, de 55 años, y Hlavaty, de 42, salieron de viaje el 12 de agosto y coordinaron visitas diarias de una empleada doméstica para supervisar la propiedad. Ambos murieron el día 19, junto con otras cinco personas, cuando la aeronave en la que viajaban se precipitó en el condado de Samburu, al norte del país africano.

El inmueble permanecía en orden después de conocerse la tragedia, pero habría sido saqueado entre el jueves 20 y el sábado 22 de agosto. La trabajadora descubrió lo ocurrido al regresar el domingo 23, de acuerdo con el informe de arresto.

Los intrusos supuestamente forzaron la entrada, dañaron una puerta y arrancaron una cámara de seguridad antes de registrar el interior. Del lugar desaparecieron expedientes personales y comerciales, joyas, aparatos electrónicos, piezas artísticas, una Land Rover de 2023 y un Porsche Taycan de 2020.

Una señal emitida por una MacBook robada y el sistema de localización de la Land Rover condujeron a los investigadores hasta una casa en la cuadra 8300 de la 195 terra del noroeste de Miami-Dade. Los dos automóviles fueron encontrados en las inmediaciones.

Con esos indicios, agentes de la Policía de Coral Gables y oficiales de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) ejecutaron el martes una orden de registro. Perdomo fue localizada en un dormitorio de la planta alta, mientras García habría intentado ocultarse dentro de un clóset y, según el parte, no respondió inicialmente a las instrucciones de los uniformados.

Durante la inspección se recuperaron papeles pertenecientes a las víctimas, el control de uno de los vehículos y varias obras de arte. Entre ellas figuraba una escultura cuyo valor supera los 500,000 dólares.

Las autoridades también informaron sobre el hallazgo de identificaciones y herramientas presuntamente utilizadas para fabricar o alterar credenciales. En el sitio apareció además una Ford F-250 con el número de identificación vehicular modificado, reportada como robada en el condado Indian River.

Durante una audiencia judicial, el abogado de García, Paul Basile, presentó un escrito presuntamente firmado y notarizado que, según sostuvo, autorizaba a su cliente a entrar en la propiedad y utilizar los automóviles.

La legitimidad del texto fue cuestionada de inmediato. Lauren Bailey, amiga de larga data de los fallecidos, aseguró ante el tribunal que ellos se encontraban fuera del país y nunca habrían concedido semejante permiso.

El detective Wilfredo Díaz, de la Policía de Coral Gables, declaró que consideraba fraudulenta la supuesta autorización. La jueza Mindy Glazer encontró causa probable para mantener las imputaciones y dispuso que García y Perdomo permanecieran detenidos sin derecho a fianza. La lectura formal de cargos quedó programada para el 28 de septiembre.

Los registros carcelarios muestran además una retención migratoria contra Perdomo, aunque el reporte consigna que nació en Florida. Hasta ahora no se ha ofrecido una explicación pública sobre esa aparente contradicción.

El helicóptero se estrelló a las 9:13 a.m. del 19 de agosto cuando volaba desde Loisaba Conservancy hacia la zona de Ewaso Nyiro, según la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA).

Además de Parra y Hlavaty, perdieron la vida el ejecutivo de televisión José Alberto Suárez; el director general de Inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi; su esposa, Stephany María Hollihan Vásconez; el empresario gastronómico Roger Edward Duarte, y el piloto Josh Outram.

La KCAA mantiene abierta la investigación para determinar qué provocó la caída de la aeronave. García y Perdomo deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia en su contra.