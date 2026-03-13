Alcaraz y Sinner desembarcan en semis de Indian Wells

El español Carlos Alcaraz celebra con sus aficionados tras ganarle al australiano Alex De Miñaur en su partido de cuartos de final individual masculino en el décimo día del torneo de tenis Abierto de Australia en Melbourne, el 27 de enero de 2026.

INDIAN WELLS.- Carlos Alcaraz y Jannik Sinner , los grandes dominadores del tenis actual, avanzaron a las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells , que vivió este jueves la caída del vigente campeón, Jack Draper .

El británico entregó la corona ante el ruso Daniil Medvedev , que será el rival en semifinales de Alcaraz en un intento de vengar sus derrotas en las finales de 2023 y 2024.

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Alcaraz dejó en su turno otra víctima británica, Cameron Norrie, camino hacia sus quintas semifinales seguidas en el desierto californiano, una racha que sólo lograron Rafael Nadal (2006-13) y Novak Djokovic (2011-16).

El número uno mundial tumbó por 6-3 y 6-4 a Norrie (29º), un rival que le había ganado tres veces, incluido el precedente anterior en octubre en París.

El prodigio español sigue demostrando que tiene en el Valle de Coachella uno de sus principales feudos.

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A sus 22 años, Alcaraz sólo se ha bajado de semifinales en su debut de 2021 y en esta edición avanza en absoluto estado de gracia, con un pleno de 16 triunfos desde el arranque de temporada.

Ganador del Abierto de Australia y del ATP 500 de Doha, Alcaraz neutralizó rápidamente este jueves cada "break" de Norrie en ambos sets.

"Me cuesta mucho su estilo", admitió Alcaraz sobre el zurdo británico, ganador de este torneo en 2021. "Cada vez que juego contra él siempre es muy duro para mí. Su estilo es un poco desconcertante (...) Pero jugué sólido y agresivo cuando pude".

Reencuentro con Medvedev

El sábado, Alcaraz se encontrará con un viejo conocido como último obstáculo hacia la final, Medvedev.

El ex número uno mundial, de 30 años, ha recuperado su mejor forma y lidera el circuito en partidos ganados esta temporada, con 17.

Este jueves el ruso también se benefició de la fatiga de Draper, recién regresado al circuito tras meses lesionado, para tumbarlo por 6-1 y 7-5.

El inglés, con menos de 24 horas de descanso tras una batalla ante Novak Djokovic, sólo pudo plantar pelea a Medvedev durante una hora y 17 minutos.

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El segundo set se mantuvo igualado hasta que ocurrió una pequeña controversia con empate 5-5.

Medvedev demandó que un gesto con los brazos de Draper lo desconcentró y la jueza de silla, tras una larga discusión con el inglés, dio la razón al ruso, brindándole un punto clave para que confirmara el "break" y sellara la victoria.

Draper felicitó en la red a Medvedev, pero le reiteró su postura de que su gesto no le había "distraído suficiente".

El ruso abordó el incidente en la conferencia de prensa.

"¿Me distrajo mucho? No. ¿Un poco? Sí. ¿Es suficiente para ganar el punto? No lo sé (...) Pedí revisión en el video y la jueza decidió que era punto para mí", expuso.

Sinner frente a Zverev

En la otra semifinal, el italiano Jannik Sinner tratará de seguir en ruta hacia su primer título frente al alemán Alexander Zverev.

Sinner, número dos mundial, fue de los que menos sudó bajo el fuerte calor del desierto al tumbar en 66 minutos a la promesa estadounidense Learner Tien (27) por 6-1 y 6-2.

El italiano, ausente en 2025 por su doble positivo por clostebol, quiere dar el último paso hacia la final tras las derrotas en semifinales de 2023 y 2024 frente a Alcaraz.

Su oponente será Zverev, cuarto sembrado, al que ha vencido en sus cinco últimos partidos.

El germano se metió por primera vez entre los cuatro mejores del evento al barrer al francés Arthur Fils por 6-2 y 6-3.

Rybakina, nueva número dos

En la rama femenina saltó la sorpresa con la caída de la polaca Iga Swiatek ante la ucraniana Elina Svitolina por 6-2, 4-6 y 6-4.

Svitolina, novena de la WTA, aprovechó al máximo las primeras oportunidades que se le presentaron y mantuvo la calma en un tenso tercer set para llegar a sus primeras semifinales de Indian Wells desde 2019.

Swiatek se resignó a quedarse sin una tercera corona, que la hubiera aupado a lo más alto del palmarés del certamen, y además fue desbancada del segundo lugar de la WTA por Elena Rybakina.

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La kazaja, flamante campeona del Abierto de Australia, se ganó el lugar derrotando a la estadounidense Jessica Pegula por 6-1 y 7-6 (7/4).

Ahora Rybakina enfrentará a Svitolina en sus primeras semifinales de Indian Wells desde que se coronó campeona en 2023.

En la mañana, la bielorrusa Aryna Sabalenka abrió fuego con victoria sobre la joven canadiense Victoria Mboko por 7-6 (7/0) y 6-4.

En busca de su primera corona en el "Tennis Paradise", la número uno mundial chocará el viernes ante la checa Linda Noskova (14), que derrotó a la australiana Talia Gibson (112) por 6-2, 4-6 y 6-2.

FUENTE: AFP