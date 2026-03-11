Sinner acaba con el sueño del brasileño Fonseca y sigue adelante en Indian Wells

El italiano Jannik Sinner celebra tras vencer a su compatriota Luciano Darderi en un partido del Abierto de Australia en Melbourne, el 26 de enero de 2026.

INDIAN WELLS.- El italiano Jannik Sinner derrotó este martes con doble "tie-break" a la joya brasileña João Fonseca y avanzó a los cuartos de final para soñar con su primer Indian Wells , el mismo escenario que dejó la jornada para la bielorrusa Aryna Sabalenka.

En una cancha central a reventar por el ruido de los brasileños, el número dos del mundo se impuso este martes a Fonseca por 7-6 (8/6) y 7-6 (7/4), en un duelo inédito que quedará bien guardado en los anaqueles del torneo.

La promesa carioca, de 19 años, número 35 del ránking ATP, puso en aprietos al favorito y llegó a dominar el desempate del primer set por 5-2, pero Sinner reaccionó en los momentos clave para quedarse con la manga inicial.

El segundo set mantuvo la misma tónica. Sinner llegó a tener ventaja de 5-2, pero el brasileño resistió y forzó el segundo tie-break, en el que el italiano de 24 años volvió a mostrarse más sólido para cerrar el partido.

"Sentí que la clave estaba en intentar ser lo más agresivo posible", dijo Sinner, quien busca su primer título en el prestigioso Masters 1000 en el desierto de California.

"João tiene un talento increíble, es muy potente en ambos lados. Estaba sacando muy bien. Quizás cedió un poco al final del segundo set, pero estoy muy contento de haber pasado", añadió el italiano.

Su siguiente obstáculo será el estadounidense Learner Tien, vigesimoquinto preclasificado, que eliminó al español Alejandro Davidovich Fokina por 4-6, 6-1 y 7-6 (7/4).

Sabalenka, también hacia su primer Indian Wells

La bielorrusa Sabalenka se convirtió el martes en la primera clasificada a los cuartos de final en la rama femenina y también se encamina hacia su primer título en este WTA 1000.

La número uno del mundo se deshizo fácilmente en octavos de final de la japonesa Naomi Osaka.

En el segundo choque entre ambas en el circuito de la WTA, Sabalenka se impuso por 6-2 y 6-4 en una hora y veinte minutos de juego.

"Estoy contenta de haberle puesto tanta presión, de haber aportado variedad hoy en la pista", dijo Sabalenka.

"Mi saque funcionó bien", explicó la vencedora, que conectó ocho aces por cuatro de Osaka, a la que quebró en tres ocasiones.

Sabalenka, cuatro veces ganadora de torneos de Grand Slam, no ha logrado levantar el trofeo de Indian Wells. El año pasado dejó escapar el título frente a la adolescente rusa Mirra Andreeva y en 2023 también perdió la final, en esa ocasión ante la kazaja Elena Rybakina.

El jueves, en los cuartos de final, la número uno jugará contra la joven canadiense Victoria Mboko, décima sembrada y de 19 años, que derrotó a la estadounidense Amanda Anisimova, sexta preclasificada, con parciales de 6-4 y 6-1.

Por su parte, la australiana Talia Gibson sigue adelante con su torneo de ensueño.

Proveniente de la "qualy", la joven 'aussie' de 21 años, en el lugar 112 de la WTA, venció contra todo pronóstico a la italiana y séptima favorita Jasmine Paolini por 7-5, 2-6, 6-1 en dos horas exactas de partido.

La australiana espera en cuartos de final a la checa Linda Noskova, de 21 años, que aplastó a la filipina Alexandra Eala, también de 21, por 6-2 y 6-0.

Zverev se inscribe en cuartos

El francés Arthur Fils, en tanto, se convirtió en el primer clasificado a los cuartos masculino, donde chocará con el alemán Alexander Zverev, cuarto jugador del mundo.

Fils, de 21 años y 32 de la ATP, derrotó al canadiense Félix Auger-Aliassime, noveno del ránking, por 6-3 y 7-6 (11/9) en 1 hora 51 minutos de partido.

Imperial con su servicio (con un 91% de puntos ganados con el primer saque), Fils se llevó la primera manga en 39 minutos.

En la segunda, mucho más disputada, fueron al tie-break.

Auger-Aliassime se puso rápidamente 5/0 en ventaja en el tie-break y tuvo todo para llevar el partido a un tercer set. Fils reaccionó notablemente y salvó cinco bolas de set para terminar arrodillando al canadiense.

"Con un 5/0 en contra en el tie-break, me dirigía hacia mi box quejándome sin parar. Mi entrenador, Ivan Cinkus, intentaba decirme que siguiera concentrado... Una vocecita en mi cabeza me dijo que quizá tenía razón y que debía volver a concentrarme", relató Fils al término del partido.

"Sascha" Zverev, por su parte, no dio opciones al estadounidense Frances Tiafoe, vigesimoprimer sembrado, y lo derrotó por 6-3 y 6-4 en una hora y media de partido.

