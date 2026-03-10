martes 10  de  marzo 2026
Alcaraz y Djokovic se meten en octavos de final en Indian Wells

El español Carlos Alcaraz tuvo que venir de atrás para imponerse ante el francés Arthur Rinderknech por marcador final de 6-7 (6/8), 6-3 y 6-2

El español Carlos Alcaraz celebra junto a la afición luego de conseguir una victoria en el torneo de Indian Wells, el 9 de marzo de 2026.

El español Carlos Alcaraz celebra junto a la afición luego de conseguir una victoria en el torneo de Indian Wells, el 9 de marzo de 2026.

CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

INDIAN WELLS.- En un lunes de mucho sudor en el desierto californiano, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic necesitaron de tres sets para superar sus cruces de la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells.

El número uno español y el gigante serbio se colocaron así a dos pasos de reencontrarse en semifinales, sólo un mes y medio después de la victoria de Alcaraz en la final del Abierto de Australia.

Para ello, Djokovic necesitará primero destronar en octavos de final al vigente campeón de Indian Wells, el inglés Jack Draper, mientras Alcaraz chocará con un viejo conocido, el noruego Casper Ruud.

El número uno defendió el lunes a uñas y dientes su imbatibilidad en este año frente al francés Arthur Rinderknech (28º de la ATP), por marcador final de 6-7 (6/8), 6-3 y 6-2.

"Él jugó su mejor tenis en el primer set e inicio del segundo", reconoció Alcaraz. "Para mí fue muy difícil, me puso en problemas, para ser honesto. Pero lo acepté, seguí adelante, me mantuve fuerte mentalmente y traté de hacer cosas distintas".

Tras eludir la fase anterior por retirada de argentino Juan Manuel Cerúndolo, un fresco e inspirado Rinderknech se apropió del primer set con un tenis impecable, con 7 "aces", 17 golpes ganadores y salvando las dos oportunidades de "break" de Alcaraz.

La pista central de Indian Wells, fiel a Alcaraz desde sus títulos seguidos de 2023 y 2024, se inquietó al ver cómo su ídolo cedía también su primer servicio del segundo set.

Alcaraz puso ahí freno a la rebeldía de Rinderknech, devolviéndole el "break" con un espectacular globo de revés y descorchando el incontenible tenis que no ha encontrado quien lo frene en este arranque de temporada.

El español encadena 14 partidos con victoria en este inicio triunfal de año, en el que ya levantó los trofeos del Abierto de Australia y Doha.

Primeros octavos desde 2017

En el turno diurno, Djokovic también tuvo que pelear hasta el último momento para deshacerse del estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6-4, 1-6 y 6-4.

El serbio, de 38 años, no se metía entre los 16 mejores en el Valle de Coachella desde 2017, un año después de alzar el último de sus cinco títulos.

Kovacevic, de familia serbia, se mostró muy sólido con su servicio (16 "aces" por 6 de "Nole") y no bajó el ánimo cuando Djokovic se anotó el primer set.

En el segundo, el balcánico mostró un pronunciado bajón de su juego, visiblemente incómodo en la pista, en especial con su brazo derecho.

Como suele ser habitual, Djokovic no perdió la concentración en el set decisivo y golpeó en el momento preciso.

Fin de camino para Cerúndolo y Báez

A "Nole" le espera en octavos su primera prueba de fuego frente al inglés Draper, que tumbó por la vía rápida al argentino Francisco Cerúndolo.

El vigente campeón, número 14 de la ATP, superó a un impreciso Cerúndolo (20º) por 6-1 y 7-5 en apenas una hora y 18 minutos de juego.

Recién regresado al circuito tras meses lesionado, Draper aguarda con ilusión su pulso con Djokovic, ante el que cedió en su único antecedente en 2021 en Wimbledon.

"Para mí Novak es el mejor de la historia, todo el respeto para él por lo que hizo y sigue haciendo. Estoy deseando jugar ese partido", dijo el inglés.

Argentina se quedó sin representantes con la contundente derrota posterior de Sebastián Báez ante el ruso Daniil Medvedev por 6-4 y 6-0.

El tenis latinoamericano todavía cuenta con la baza de la promesa brasileña João Fonseca, que el martes tiene un desafiante estreno en octavos de Indian Wells frente a Jannik Sinner.

Termina el reinado de Andreeva

En la rama femenina, de categoría WTA 1000, el reinado de la joven rusa Mirra Andreeva finalizó el lunes con una volcánica derrota ante la checa Katerina Siniakova (44 del mundo) por 4-6, 7-6 (7/5) y 6-3.

Andreeva, sorprendente campeona el año pasado a los 17 años de edad, acabó este partido de ida y vuelta completamente desquiciada, lanzando la raqueta en su camino a la red y abandonando la pista lanzando mensajes hacia la grada.

La reacción "era hacia mí misma, hacia todos básicamente. Cuando pierdo me enfado mucho", dijo después la pupila de Conchita Martínez. "Estaba pasando por muchas emociones después de la derrota. Por supuesto, no estoy orgullosa de cómo lo gestioné. Son cosas que tengo que trabajar pronto".

La polaca Iga Swiatek, doble campeona del turno (2022 y 2024), sí hizo los deberes ante la griega Maria Sakkari por 6-3 y 6-2.

FUENTE: AFP

