viernes 9  de  enero 2026
TENIS

Alcaraz y Sinner se muestran dispuestos a jugar en dobles: "Sería divertido"

El español Carlos Alcaraz, actual número uno del ránking de la ATP, admitió que la idea de jugar junto al italiano Jannik Sinner (2) le ha pasado por la cabeza

El español Carlos Alcaraz (izq) abraza al italiano Jannik Sinner después de ganar la final individual masculina en el día 15 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier en el Complejo Roland Garros en París, el 8 de junio de 2025.&nbsp;

El español Carlos Alcaraz (izq) abraza al italiano Jannik Sinner después de ganar la final individual masculina en el día 15 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier en el Complejo Roland Garros en París, el 8 de junio de 2025. 

AFP / Dimitar DILKOFF
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SEÚL.- Los dos mejores tenistas de la actualidad, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, aseguraron este viernes que están dispuestos a unir fuerzas para jugar en dobles "al menos una vez", señaló el italiano en Corea del Sur, donde el sábado disputará un partido de exhibición contra su rival español.

Preguntados ambos por la posibilidad de jugar juntos en la conferencia de prensa previa al duelo de exhibición, preparatorio para el Abierto de Australia, los vencedores de los últimos ocho Grand Slams no cerraron la puerta a que pueda ocurrir en el futuro.

Lee además
La bielorrusa Aryna Sabalenka saluda al público luego de conseguir una victoria en el Abierto de Miami, el 24 de marzo de 2025.
TENIS

Sabalenka considera "injusto" que mujeres transgénero participen en el circuito WTA
El español Carlos Alcaraz celebra después de ganar un partido en las Finales de la ATP, el 9 de noviembre de 2025.
Tenis

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ponen fin a una histórica relación tras conquistar la cima del tenis

"Creo que sería divertido compartir la pista de manera diferente, jugando del mismo lado, al menos por una vez", opinó Sinner, que intentará a finales de enero conquistar un tercer título consecutivo en el Abierto de Australia.

"Por supuesto, el calendario" es denso "y estamos tan centrados en el individual que es muy difícil" encontrar tiempo para disputar un partido de dobles así, añadió.

No obstante, el actual N.2 del ránking advirtió: "Cuando llegas lejos en un torneo individual y después tienes que jugar dobles, no puedes recuperarte correctamente".

"Pero si es para un solo torneo, sería formidable. Vamos a hablarlo quizá este año, si nos sentimos bien en algún momento, o el año que viene", insistió Sinner.

Plan fijado

Alcaraz, por su parte, admitió que la idea de jugar junto a su gran rival se le ha pasado "una o dos veces" por la cabeza.

"Sería divertido materializarla al menos una vez", añadió un Alcaraz que ya tiene incluso planificada su manera de jugar: él se encargaría de la derecha y Sinner jugaría con el revés.

Para el N.º 1 mundial, que al igual que Sinner no disputará ningún torneo de preparación antes del Abierto de Australia (18 de enero-1 de febrero), la exhibición del sábado es "una excelente manera de prepararse" para el único torneo de Grand Slam que aún falta en su palmarés.

"Venir aquí durante dos o tres días, seguir preparándome para la temporada que comienza, ha sido una gran idea", valoró Alcaraz, que en diciembre anunció su separación de Juan Carlos Ferrero, el entrenador que lo llevó a la élite.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

De Miñaur se prepara físicamente para "molestar" a Sinner y Alcaraz

Sabalenka quiere revancha de la "Batalla de los Sexos" contra Kyrgios

Novak Djokovic anuncia su baja del ATP 250 de Adelaida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Venezuela libera cifra "importante" de presos políticos bajo presión de Trump que mantiene advertencias

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
ALERTA

Clara advertencia a aliados de La Habana: presencia de buques de EEUU al norte de Cuba

Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández.
TOLERANCIA CERO

Miami-Dade: Advierten multa y cárcel para quienes usen permisos fraudulentos de parking para discapacitados

Imagen de referencia de una aereonave de Cubana de Aviación. 
CUBA

Avión oficial cubano aborta aterrizaje en Venezuela en medio de vigilancia aérea de Estados Unidos

Trump quiere prohibir el acceso a grandes inversores al mercado de viviendas unifamiliares. 
ACCESO A LA VIVIENDA

Legisladores de Florida respaldan propuesta de Trump de vetar a grandes inversores al mercado de casas

Te puede interesar

El presidente Donald Trump. 
RELACIONES

Trump anuncia que recibirá a opositora venezolana Machado "la semana que viene"
James Reyes.
CAMBIOS

Miami inicia nueva era con nombramiento de administrador y reforma a calendario electoral

Manny Díaz Jr.
ORGULLO DE HIALEAH

Manny Díaz Jr. hace historia como primer presidente hispano de la Universidad de West Florida

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One.
Movimiento diplomático

Trump confirma desde el Air Force One que Washington evalúa reabrir la embajada de EEUU en Caracas

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.
ALIADOS

El canciller del régimen cubano aparece en Caracas en plena crisis, sin agenda clara y junto a Delcy Rodríguez