martes 6  de  enero 2026
Novak Djokovic anuncia su baja del ATP 250 de Adelaida

El serbio Novak Djokovic, que había manifestado su intención de participar en el torneo, aseguró que no está "preparado físicamente" para afrontarlo

El serbio Novak Djokovic se despide de la afición luego de quedar eliminado del Abierto de Australia, el 24 de enero de 2025.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SÍDNEY.- El antiguo N.1 del mundo, Novak Djokovic, anunció este lunes su baja para el ATP 250 de Adelaida, con el objetivo de centrarse en su preparación para el Abierto de Australia, donde buscará un 25º título del Grand Slam.

"A todos mis aficionados en Adelaida, desgraciadamente aún no estoy preparado físicamente para participar" en el torneo, que comienza el próximo lunes, escribió el serbio de 38 años en Instagram.

"Me concentro ahora en mi preparación para el Abierto de Australia", prosiguió.

Con la excepción del 2017, cuando estaba lesionado, Djokovic conquistó al menos un 'Grande' en cada temporada del 2010 al 2023.

Su último 'Majeur' se remonta al US Open 2023. Desde entonces, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se han repartido a partes iguales los ocho últimos grandes torneos.

En el circuito ATP, Djokovic se impuso en 2025 en Ginebra en el mes de mayo y en Atenas en noviembre, el último torneo que ha disputado.

El Abierto de Australia, que Djokovic ha conquistado en diez ocasiones, comenzará el 18 de enero. El serbio perdió el año pasado en semifinales ante Alexander Zverev.

Arango regresa a México por un título esquivo

La tenista colombiana Emiliana Arango, junto con la checa Marie Bouzkova, fueron anunciadas el lunes como parte del elenco de jugadoras que disputarán el Abierto de Mérida, que se jugará entre el 23 de febrero y el 1 de marzo.

Arango, la mejor raqueta colombiana femenina del momento, ubicada en la posición número 48 del ránking mundial a sus 25 años de edad, volverá a México, donde en 2025 perdió dos finales en la búsqueda de su primer título en el tour de la WTA.

El año pasado, a inicios de marzo, Arango fue subcampeona del Abierto de Mérida al caer en la final ante la estadounidense Emma Navarro.

En septiembre, la tenista de Medellín jugó el Abierto de Guadalajara -categoría 500- y llegó a la final que jugó con un malestar estomacal y perdió ante la también estadounidense Iva Jovic.

Por su lado, Bouzkova, de 27 años y número 46 del ránking de la WTA, comienza el año en la búsqueda de su tercer título.

En su cuarta edición, el Abierto de Mérida, de categoría WTA 500 con 1,2 millones de dólares como bolsa a repartir, se jugará en las pistas de superficie dura del Yucatán Country Club.

FUENTE: AFP

