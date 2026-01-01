Sabalenka quiere revancha de la "Batalla de los Sexos" contra Kyrgios

La bielorrusa Aryna Sabalenka saluda al público luego de conseguir una victoria en el Abierto de Miami, el 24 de marzo de 2025.

BRISBANE.- La número uno del tenis femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka , dijo el jueves que quiere disputar otro partido de su "Batalla de los Sexos" contra el australiano Nick Kyrgios para tomarse la revancha.

El australiano, subcampeón de Wimbledon en 2022, pero actualmente caído al puesto 671 del ránking ATP , derrotó por 6-3, 6-3 a Sabalenka en este publicitado encuentro en Dubái el pasado domingo.

La exhibición contó con reglas especiales que dividieron a los aficionados. En un intento por limitar la ventaja de potencia y velocidad de Kyrgios, el lado de la pista de Sabalenka era un 9% más pequeño. Además, cada jugador solo disponía de un saque.

"Creo que definitivamente lo volvería a hacer", dijo antes del Brisbane International, el torneo con el que la bielorrusa abre la temporada y que le servirá de preparación para el Abierto de Australia.

"Me encanta la revancha y no me gusta dejar las cosas como están", insistió.

Para la eventual revancha, Sabalenka se decantaría por un "formato diferente", con pista completa y dos saques. "Eso equilibraría mucho más nuestro nivel", afirmó.

"Antes del partido no me di cuenta de que tendría que adaptarme y fue un poco complicado para mí", reconoció. "Siempre digo que cuando pierdes, aprendes, y aprendí mucho sobre su juego", añadió.

El duelo recibió críticas por su supuesto "afán de lucro" o por aportar poco al avance del tenis femenino. Sabalenka, sin embargo, defendió la relevancia de este tipo de exhibiciones.

"Creo que es realmente importante para el tenis mantenerlo interesante, fresco, nuevo, divertido", afirmó la bielorrusa, quien se dijo orgullosa de su papel en el partido.

"Estoy contenta de haber podido desafiarlo, hacerlo trabajar y cansarlo física y mentalmente", dijo. "Me emocionó ver a un hombre cansarse y recurrir a todo su juego. Fue una experiencia muy buena", aseguró.

Warriors cierran por lo alto el 2025

Los Warriors de Golden State derrotaron 132-125 a los Hornets de Charlotte este miércoles en su último partido del 2025, gracias a 26 puntos de Stephen Curry, quien regresó a la ciudad en la que creció.

La calle interestatal 77 en Charlotte fue nombrada en honor a Curry en la previa del duelo de este día en el Spectrum Center.

El evento sirvió como motivación para el experimentado jugador, que tuvo una jornada inspirada con cinco triples, lanzando para una efectividad del 56 por ciento (9/16).

"Entendemos que como visitante debes jugar con la mentalidad correcta", dijo Curry. "Esto es una señal de lo que podemos ser, estamos construyendo una identidad a medida que seguimos adelante".

FUENTE: AFP