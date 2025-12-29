lunes 29  de  diciembre 2025
DEPORTES

De Miñaur se prepara físicamente para "molestar" a Sinner y Alcaraz

El australiano Álex de Miñaur, número 7 de la ATP, inició su preparación rumbo a una temporada en la que espera poner en apuros a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

El australiano Álex de Miñaur reacciona durante un partido ante el italiano Jannik Sinner, el 15 de noviembre de 2025.

El australiano Álex de Miñaur reacciona durante un partido ante el italiano Jannik Sinner, el 15 de noviembre de 2025.

MARCO BERTORELLO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SÍDNEY.- El australiano Álex de Miñaur, número 7 del ránking ATP, ha iniciado su pretemporada con el objetivo de mejorar su estado físico y meterse en la lucha contra Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los números 1 y 2 respectivamente, que dominan el tenis desde hace dos años.

"He disputado partidos ajustados contra ellos estos últimos años, con la sensación de irme acercando poco a poco", declaró de Miñaur desde Sídney, a pocos días del inicio de la United Cup, competición por equipos mixtos que arranca el viernes en Perth.

Lee además
El italiano Matteo Berrettini celebra luego de ganar un partido de la Copa Davis, el 21 de noviembre de 2025.
TENIS

Italia mantiene su dominio y consigue su tercer título seguido en la Copa Davis
El brasileño Joao Fonseca reacciona durante un partido ante el español Alejandro Davidovich, el 26 de octubre de 2025.
DEPORTES

Prospecto del tenis sudamericano celebra "maravilloso" 2025 y proyecta "mayor presión" en 2026

"Para mí, se trata de encontrar diferentes formas de desestabilizar a esos jugadores y de estar preparado para asumir más riesgos para molestarlos", detalló de Miñaur.

El físico forma parte de las áreas en las que ha trabajado el tenista, de padre uruguayo y madre española, con la ayuda de un nuevo preparador físico.

Embed

"Mi objetivo es volverme más fuerte y seguir progresando", explicó el australiano de 26 años, para quien "nada remplaza el trabajo duro, que es lo que estamos haciendo".

"A lo largo de los años, he ganado un poco de peso, algo que me ha ayudado", destacó.

Durante su carrera, de Miñaur ha perdido sus trece enfrentamientos contra Sinner y sus cinco partidos contra Alcaraz.

Niza nombra a un nuevo DT

El club francés Niza nombró este lunes como entrenador "hasta el final de la temporada" a Claude Puel, que sustituye al despedido Franck Haise, según anunció el equipo de fútbol en un comunicado.

Con pasado en el Niza desde 2012 a 2016, Puel "inicia su misión prioritaria para reconducir el rendimiento del equipo", en crisis desde hace varias semanas, indicó el club.

El domingo, el Niza despidió a Haise "de acuerdo con el presidente y teniendo en cuenta la situación deportiva".

"Entrenador experimentado y gran conocedor del club", Puel deberá estabilizar una situación complicada, dentro y fuera de los terrenos de juego.

El club atravesó una histórica racha negativa de nueve derrotas consecutivas, detenida el pasado 21 de diciembre en Copa de Francia (victoria 2-1 contra Saint-Etienne).

A finales de noviembre, cerca de 200 ultras asistieron al centro de entrenamiento para expresar su enfado, pero la protesta derivó en ataques violentos a jugadores, miembros del staff técnico y dirigentes del club, situación que ha terminado en los juzgados.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Alcaraz impresiona en una exhibición en Miami

Novak Djokovic jugará el torneo de Adelaida como preparación para el Abierto de Australia 2026

Kyrgios gana a Sabalenka en su "Batalla de los Sexos" en Dubái

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El MV Ocean Trader, un buque estadounidense de operaciones encubiertas conocido como el “barco fantasma”, fue avistado en el Caribe
TENSIÓN EN EL CARIBE

El "barco fantasma" de EEUU reaparece cerca de Venezuela: "Opera con una letalidad increíble"

Autos nuevos fabricados en Estados Unidos.
CASA BLANCA

Trump facilita que automotrices en EEUU bajen precios a vehículos

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
RESUMEN ANUAL

Del hito femenino al relevo generacional: Hialeah vive en el centenario un cambio de era

Vista parcial de un formulario de declaración de impuestos en EEUU.
CONTRIBUYENTES

IRS eleva los límites de aportes a planes de jubilación para 2026: ¿Quiénes podrán ahorrar más?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se dan la mano durante una conferencia de prensa tras las conversaciones en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025.
Negociaciones de paz

Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca" pero quedan "asuntos espinosos"

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
GUERRA

Zelenski y negociadores hablan con emisario de EEUU tras conversaciones con Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El precio de los alimentos y otros artículos subió.
ESTADÍSTICAS

Miami culmina 2025 con inflación baja, pero comer y vivir cuesta cada vez más

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. 
LITIGIO

Empresa demanda al recaudador de impuestos de Miami-Dade tras revocación de licencias por vínculos con Cuba

El jefe de operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher.
EL MUNDO

EEUU ofrece 2.000 millones a la ONU para ayuda humanitaria en 2026

Mejores aerolineas en 2025 según estudio de Skytrax.
MUNDO

Estas son las mejores aerolíneas del mundo en 2025