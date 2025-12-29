De Miñaur se prepara físicamente para "molestar" a Sinner y Alcaraz

El australiano Álex de Miñaur reacciona durante un partido ante el italiano Jannik Sinner, el 15 de noviembre de 2025.

SÍDNEY.- El australiano Álex de Miñaur , número 7 del ránking ATP , ha iniciado su pretemporada con el objetivo de mejorar su estado físico y meterse en la lucha contra Carlos Alcaraz y Jannik Sinner , los números 1 y 2 respectivamente, que dominan el tenis desde hace dos años.

"He disputado partidos ajustados contra ellos estos últimos años, con la sensación de irme acercando poco a poco", declaró de Miñaur desde Sídney, a pocos días del inicio de la United Cup, competición por equipos mixtos que arranca el viernes en Perth.

TENIS Italia mantiene su dominio y consigue su tercer título seguido en la Copa Davis

"Para mí, se trata de encontrar diferentes formas de desestabilizar a esos jugadores y de estar preparado para asumir más riesgos para molestarlos", detalló de Miñaur.

El físico forma parte de las áreas en las que ha trabajado el tenista, de padre uruguayo y madre española, con la ayuda de un nuevo preparador físico.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alex De Minaur (@alexdeminaur)

"Mi objetivo es volverme más fuerte y seguir progresando", explicó el australiano de 26 años, para quien "nada remplaza el trabajo duro, que es lo que estamos haciendo".

"A lo largo de los años, he ganado un poco de peso, algo que me ha ayudado", destacó.

Durante su carrera, de Miñaur ha perdido sus trece enfrentamientos contra Sinner y sus cinco partidos contra Alcaraz.

Niza nombra a un nuevo DT

El club francés Niza nombró este lunes como entrenador "hasta el final de la temporada" a Claude Puel, que sustituye al despedido Franck Haise, según anunció el equipo de fútbol en un comunicado.

Con pasado en el Niza desde 2012 a 2016, Puel "inicia su misión prioritaria para reconducir el rendimiento del equipo", en crisis desde hace varias semanas, indicó el club.

El domingo, el Niza despidió a Haise "de acuerdo con el presidente y teniendo en cuenta la situación deportiva".

"Entrenador experimentado y gran conocedor del club", Puel deberá estabilizar una situación complicada, dentro y fuera de los terrenos de juego.

El club atravesó una histórica racha negativa de nueve derrotas consecutivas, detenida el pasado 21 de diciembre en Copa de Francia (victoria 2-1 contra Saint-Etienne).

A finales de noviembre, cerca de 200 ultras asistieron al centro de entrenamiento para expresar su enfado, pero la protesta derivó en ataques violentos a jugadores, miembros del staff técnico y dirigentes del club, situación que ha terminado en los juzgados.

FUENTE: AFP