La Fórmula 1 modifica su reglamento tras críticas de Verstappen y varios pilotos

La FIA introduce cambios urgentes en la normativa 2026 para mejorar el espectáculo y la seguridad tras el rechazo de pilotos y equipos.
La FIA ajusta el reglamento de Fórmula 1 tras críticas de Max Verstappen y otros pilotos. Cambios clave en energía, seguridad y rendimiento desde Miami
La FIA introduce cambios urgentes en la normativa 2026 para mejorar el espectáculo y la seguridad tras el rechazo de pilotos y equipos.
La Federación Internacional del Automóvil anunció una serie de ajustes en el reglamento de la Fórmula 1 tras las críticas generalizadas de pilotos y escuderías a las nuevas normas implementadas esta temporada.
Las modificaciones, que entrarán en vigor a partir del Gran Premio de Miami a inicios de mayo, buscan mejorar el rendimiento en clasificación y reducir los riesgos en carrera, especialmente tras varios incidentes en las primeras pruebas del año.
El vigente campeón, Max Verstappen, fue uno de los más contundentes al calificar el nuevo reglamento como “una broma” tras el Gran Premio de China, e incluso dejó abierta la posibilidad de tomarse un descanso en 2027 si no se aplicaban cambios.
El nuevo reglamento 2026, centrado en una mayor electrificación y monoplazas más ligeros, ha generado división tanto entre pilotos como aficionados.
Entre las modificaciones más importantes destacan:
Reducción del tiempo del “super clipping” a entre 2 y 4 segundos por vuelta
Aumento de su potencia máxima de 250 kW a 350 kW
Limitación del sistema de adelantamiento (boost) a 150 kW en carrera
Estas medidas buscan disminuir el exceso de gestión energética que estaba afectando el ritmo y el espectáculo en pista.
El accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón reavivó el debate sobre la seguridad, al estar relacionado con la gestión de energía de los monoplazas híbridos.
Desde Mercedes, su director Toto Wolff pidió cautela ante cambios radicales:
“Hay que actuar con bisturí, no con un bate de béisbol”.
Sus pilotos, Kimi Antonelli y George Russell, han tenido un sólido inicio de temporada, lo que explica su postura más conservadora.
El GP de Miami marcará el regreso de la Fórmula 1 tras una pausa obligada de cinco semanas, provocada por la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudí debido a la situación en Oriente Medio.