Alexander Zverev conquista Roland Garros 2026 y logra el primer Grand Slam de su carrera

El alemán Alexander Zverev sostiene el trofeo "La Coupe des Mousquetaires" tras ganar la final individual masculina del Abierto de Francia contra el italiano Flavio Cobolli en la jornada 15 del torneo, disputada en la pista Philippe-Chatrier del complejo Roland-Garros de París el 7 de junio de 2026.

Alexander Zverev ya no tendrá que cargar con la etiqueta de ser uno de los mejores tenistas sin un título de Grand Slam. El alemán conquistó este domingo Roland Garros 2026 al derrotar al italiano Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1 en una intensa final disputada en la cancha Philippe-Chatrier.

Tras más de cuatro horas de batalla sobre la arcilla parisina, Zverev selló el triunfo cuando Cobolli falló un remate en el segundo punto de campeonato. El alemán cayó de espaldas sobre la tierra batida y rompió en llanto, consciente de que acababa de cumplir el gran objetivo de su carrera.

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La victoria representa el primer Grand Slam para el actual número tres del mundo, quien había perdido sus tres finales anteriores en torneos mayores: el Abierto de Estados Unidos 2020 ante Dominic Thiem, Roland Garros 2024 frente a Carlos Alcaraz y el Abierto de Australia 2025 contra Jannik Sinner.

“Esta cancha es muy especial para mí. Aquí viví los mejores momentos de mi vida y también los peores”, declaró Zverev durante la ceremonia de premiación, recordando la grave lesión sufrida en las semifinales de Roland Garros 2022 ante Rafael Nadal.

El alemán también evocó la derrota en la final parisina de hace dos años antes de celebrar el desenlace soñado. “Perdí una final de Grand Slam aquí, pero ahora finalmente tengo un final feliz”, expresó.

Con este triunfo, Zverev se une a un selecto grupo de jugadores que conquistaron su primer Grand Slam en su cuarta final, entre ellos Andre Agassi, Goran Ivanisevic y Dominic Thiem.

El camino quedó más despejado para el alemán tras las ausencias de varios favoritos. Carlos Alcaraz, bicampeón defensor, no participó debido a una lesión en la muñeca derecha. Además, Jannik Sinner fue eliminado en las primeras rondas y Novak Djokovic también quedó fuera prematuramente del torneo.

Aun así, Zverev tuvo que superar la resistencia de un inspirado Flavio Cobolli. El italiano, número 14 del ranking mundial, disputaba la primera final de Grand Slam de su carrera y buscaba convertirse en el primer campeón italiano masculino en Roland Garros desde Adriano Panatta en 1976.

Zverev dominó el inicio del encuentro con un tenis sólido desde el fondo de la pista y una gran efectividad con el servicio. Sin embargo, Cobolli reaccionó y llevó el partido hasta un quinto set tras imponerse en un emocionante desempate durante la cuarta manga.

Cuando parecía que la presión podía volver a jugarle una mala pasada al alemán, Zverev respondió con autoridad. Aprovechó el desgaste físico de su rival y tomó rápidamente una ventaja de doble quiebre en el set decisivo para encaminarse hacia el título.

La conquista en París representa el vigésimo quinto trofeo de la carrera de Zverev y, sobre todo, la confirmación definitiva de su lugar entre las grandes figuras de la era actual del tenis.

Después de años de intentos frustrados, lesiones y finales perdidas, Alexander Zverev finalmente levantó la Copa de los Mosqueteros y escribió el capítulo más importante de su trayectoria deportiva.