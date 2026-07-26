Anthony Joshua sobrevive a dos caídas y noquea a Kristian Prenga para acercarse a Tyson Fury

El boxeador británico Anthony Joshua celebra su victoria contra el boxeador albanés Kristian Prenga en su combate de boxeo de peso pesado en el Jeddah Superdome en Jeddah el 26 de julio de 2026.

Anthony Joshua demostró por qué sigue siendo uno de los grandes nombres del peso pesado. El excampeón unificado superó un inicio de pesadilla y venció por nocaut a Kristian Prenga este sábado en Yeda, Arabia Saudita, en un combate que lo dejó a un paso del esperado enfrentamiento contra Tyson Fury.

El británico sufrió dos caídas en el primer asalto. Apenas habían transcurrido 20 segundos cuando Prenga lo derribó con un potente uppercut y, más adelante en el mismo round, volvió a enviarlo a la lona, poniendo en serio peligro el combate más esperado de la división.

Boxeo Tyson Fury vence por nocaut técnico a Mariusz Wach y queda a un paso del esperado duelo con Anthony Joshua

Sin embargo, Joshua reaccionó con autoridad en el segundo episodio. Tomó la iniciativa, comenzó a presionar al albanés y conectó una sólida derecha que lo dejó sentido. Tras una combinación de golpes, volvió a encontrar la mano derecha definitiva para enviar a Prenga a la lona y conseguir el nocaut a los 2:43 del segundo asalto.

"Es un peleador serio. Fuerte, resistente y me puso a prueba. Pero esto es lo que hacen los campeones. Nos derriban, nos levantamos y seguimos adelante. Así es la vida", declaró Joshua tras la pelea.

La victoria deja prácticamente servido el esperado duelo frente a Tyson Fury, quien un día antes derrotó por nocaut técnico en el séptimo asalto a Mariusz Wach en Tailandia. Ambos boxeadores llevan años buscando enfrentarse y ya habrían firmado contratos para medirse a finales de 2026, aunque el combate aún no ha sido oficializado.

"Respeto todo lo que Fury ha hecho y todo lo que ha conseguido, pero llevo mucho tiempo pidiendo esta pelea. Ya estamos aquí y espero que los aficionados disfruten de un gran espectáculo", afirmó Joshua.

El combate también marcó el regreso del inglés desde su victoria por nocaut sobre Jake Paul el pasado diciembre. Fue su primera aparición desde el accidente de tráfico que sufrió en Nigeria semanas después de aquel triunfo, tragedia en la que fallecieron sus amigos Sina Ghami y Latif "Latz" Ayodele.

"Ha sido muy duro. Eran mis hermanos, pero no quiero hablar de ello", comentó con evidente emoción.

Con este resultado, Joshua, de 36 años, suma dos victorias consecutivas y presenta un balance de seis triunfos en sus últimos siete combates. Por su parte, Kristian Prenga, de 35 años, sufrió la primera derrota por nocaut de su carrera profesional y dejó su récord en 20 victorias y dos derrotas.