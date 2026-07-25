sábado 25  de  julio 2026
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¿LeBron James convierte a los 76ers en favoritos al título? El gran reto del nuevo súper equipo de Philadelphia

La llegada de LeBron James convierte a los Philadelphia 76ers en uno de los equipos más talentosos de la NBA

Foto del 24 de marzo del 2024, el alero de los Lakers de Los Ángeles LeBron James reacciona durante el encuentro ante los Pacers de Indiana.&nbsp;

Foto del 24 de marzo del 2024, el alero de los Lakers de Los Ángeles LeBron James reacciona durante el encuentro ante los Pacers de Indiana. 

AP/Etienne Laurent
Por Pedro Felipe Hernández

La llegada de LeBron James a los Philadelphia 76ers ha sacudido la NBA y ha convertido a la franquicia en una de las principales candidatas al campeonato. Sin embargo, más allá del enorme talento reunido, también surge una gran interrogante: ¿podrán coexistir tantas estrellas con un solo balón?

Con 41 años y rumbo a su temporada número 24 en la liga, James sigue siendo un jugador capaz de marcar diferencias. Su incorporación fortalece un plantel que ya contaba con Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown y el prometedor novato V.J. Edgecombe, dando al entrenador Nick Nurse una de las plantillas más talentosas de toda la NBA.

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Un fichaje de lujo... y a precio de ganga

Aunque LeBron comenzó la pasada campaña con problemas de ciática que retrasaron su puesta a punto, terminó firmando promedios cercanos a 21 puntos, siete asistencias, seis rebotes y dos robos más tapones por partido.

Además, su contrato representa una auténtica oportunidad para Philadelphia, ya que ocupa menos de 4 millones de dólares en el límite salarial, una cifra muy baja para un jugador de su impacto.

Su conexión con Tyrese Maxey promete ser una de las grandes fortalezas del equipo. La velocidad, capacidad anotadora y movimiento sin balón del base encajan perfectamente con la visión de juego y la creatividad de LeBron, permitiendo múltiples variantes ofensivas.

El verdadero desafío: repartir el protagonismo

Pese al enorme potencial, el principal interrogante está en la convivencia entre tantas figuras acostumbradas a tener el balón en sus manos.

Joel Embiid, Jaylen Brown y LeBron James son jugadores que suelen liderar las posesiones ofensivas, mientras que Maxey también rinde mejor cuando dirige el ataque. Esa acumulación de talento ofensivo podría generar problemas de fluidez si cada estrella necesita un alto volumen de posesiones para rendir al máximo.

A ello se suma el debate alrededor de Brown. Aunque viene de una temporada sobresaliente y terminó sexto en la votación al MVP, algunos análisis avanzados cuestionan si su impacto real corresponde al de una superestrella, especialmente por su eficiencia ofensiva y su limitada capacidad como generador de juego.

Un equipo con techo de campeón

Philadelphia también contará con piezas importantes como Dean Wade, un alero especializado en defensa y lanzamiento exterior que puede aportar equilibrio a las alineaciones repletas de estrellas.

Si Embiid logra mantenerse sano —tras varias temporadas marcadas por las lesiones—, los 76ers poseen uno de los techos competitivos más altos de toda la NBA.

Sin embargo, la gran incógnita no pasa por el talento, sino por el encaje de todas sus figuras. Paradójicamente, antes de incorporar a Jaylen Brown, LeBron parecía una pieza ideal para Philadelphia. Ahora, la franquicia deberá demostrar que puede transformar una colección de estrellas en un auténtico equipo campeón.

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