Lando Norris conquista en Hungría su primera victoria de la temporada en la Fórmula 1

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, ganador del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, celebra su victoria mientras pasa junto al trofeo durante la ceremonia de entrega de premios, celebrada el 26 de julio de 2026 en el circuito de Hungaroring, en Mogyorod, cerca de Budapest, Hungría.

Lando Norris rompió la sequía y consiguió este domingo su primera victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, disputado en el Hungaroring. El piloto británico de McLaren cruzó la meta por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Aunque Verstappen partió desde la pole position, perdió el liderato en la primera vuelta tras ser superado por su compañero de equipo, Oscar Piastri. Sin embargo, la estrategia de McLaren terminó favoreciendo a Norris, quien recuperó la primera posición durante la segunda ronda de paradas en boxes.

El momento decisivo llegó cuando Piastri, que había ingresado antes a cambiar neumáticos, perdió un tiempo valioso tras un toque con Carlos Sainz mientras doblaba al piloto español. Poco después, el australiano sufrió la rotura de la caja de cambios y tuvo que abandonar cuando restaban 14 vueltas para el final.

Ese abandono abrió la puerta para que Kimi Antonelli, líder del campeonato, escalara hasta la tercera posición gracias a una estrategia de una sola parada y a la aparición de un coche de seguridad virtual.

Lewis Hamilton también intentó aprovechar esa neutralización para luchar por el podio, pero una sanción de cinco segundos por acelerar en el pit lane lo relegó a la quinta posición, por detrás de Charles Leclerc.

El francés Isack Hadjar finalizó sexto, mientras que George Russell protagonizó una gran remontada. El británico cayó hasta el puesto 21 tras un problema con el sistema de anticalado en la salida, pero logró recuperar terreno para terminar séptimo.

Aston Martin mostró una ligera mejoría respecto a carreras anteriores, aunque volvió a quedarse fuera de la zona de puntos. Fernando Alonso concluyó en la decimocuarta posición, su segundo mejor resultado del año, mientras que Lance Stroll fue decimotercero, firmando su mejor actuación de la temporada.

Los pilotos latinoamericanos tampoco lograron puntuar. El brasileño Gabriel Bortoleto terminó undécimo, el argentino Franco Colapinto fue decimoquinto y el mexicano Sergio Pérez abandonó por tercera carrera en las últimas pruebas. Por su parte, Carlos Sainz finalizó decimoctavo tras recibir una penalización por el incidente con Piastri.