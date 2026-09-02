Compañero de Verstappen en Red Bull volverá a ausentarse en Italia

El piloto francés Isack Hadjar, de Red Bull, posa para una foto, el 15 de enero de 2026.

PARÍS.- El piloto francés Isack Hadjar , lesionado en una muñeca, fue declarado baja para el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 , que se disputa de viernes a domingo en Monza , anunció este miércoles su equipo Red Bull.

Es la segunda ausencia seguida de Hadjar, después de perderse por el mismo motivo el Gran Premio de Países Bajos, del 21 al 23 de agosto.

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"Liam (Lawson) estará con Max (Verstappen) en el Gran Premio de Italia en Monza, mientras que Isack continúa haciendo progresos esperanzadores después de la lesión en una muñeca que sufrió en la pausa estival", escribió la escudería Red Bull.

"El equipo vigila de cerca su reeducación y no asumirá ningún riesgo inútil sobre su regreso a la competición, deseando que pueda volver lo antes posible", afirmó Red Bull.

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Hadjar, octavo en el Mundial de pilotos de este año con 68 puntos, se lesionó en una sesión de entrenamiento, sin que su equipo precisara la naturaleza de su problema físico, ni diera un tiempo estimado de baja.

El neozelandés Lawson, de 24 años y piloto de la escudería hermana Racing Bulls normalmente, fue su sustituto en Países Bajos, donde acabó séptimo después de un fin de semana en el que rindió a muy buen nivel.

La baja de Hadjar beneficia indirectamente a Yuki Tsunoda, que ocupará, a su vez, el volante que deja libre Lawson en Racing Bulls para Monza. El piloto japonés acabó undécimo en el Gran Premio de Países Bajos.

Brennan gana al esprint en la Vuelta

El ciclista británico Matthew Brennan logró su tercera victoria de etapa en la Vuelta a España al imponerse al esprint este miércoles en la llegada masiva en Lorca, gracias al trabajo de su compañero Wout Van Aert.

A sus 21 años, el joven velocista británico se está revelando en España como uno de los ciclistas a tener en cuenta en los próximos años en las llegadas masivas.

Este miércoles se vio beneficiado por el trabajo que realizó su equipo, el Visma-Lease a bike, y sobre todo Van Aert, quien realizó el último relevo ya en el kilómetro final para que el británico rematara la faena al término de los 153,8 km de recorrido llano entre Cartagena y Lorca.

"Estoy en un equipo lleno de campeones enormes. Tienes a tipos que han estado en podios de grandes vueltas y que las han ganado, y también tienes a tipos que han ganado grandes clásicas", agradeció el ganador de la etapa.

FUENTE: AFP