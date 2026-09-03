Ronald Acuña Jr. vuelve a hacer historia: destrona a Alfonso Soriano y entra en un club exclusivo de MLB

Ronald Acuña Jr. #13 de los Bravos de Atlanta conecta un jonrón de tres carreras en la séptima entrada contra los Nacionales de Washington en el Nationals Park el 2 de septiembre de 2026 en Washington, DC.

Ronald Acuña Jr. volvió a inscribir su nombre en los libros de historia de las Grandes Ligas.

La superestrella venezolana de los Bravos de Atlanta se convirtió este miércoles en el jugador que más rápido ha alcanzado los 200 jonrones y 200 bases robadas en la historia de MLB, al conectar un cuadrangular de tres carreras durante el séptimo inning de la victoria de su equipo por 9-0 sobre los Nacionales de Washington, en el Nationals Park.

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El batazo fue el jonrón número 14 de Acuña en la temporada y permitió a los Bravos ampliar su ventaja a 6-0 en ese momento del encuentro. Más allá de contribuir al triunfo de Atlanta, el vuelacercas tuvo un significado especial para el venezolano, quien alcanzó una marca que solamente un reducido grupo de jugadores ha conseguido.

Acuña llegó al club 200-200 en apenas 904 partidos, superando por 25 encuentros la anterior marca, que pertenecía al dominicano Alfonso Soriano, quien necesitó 929 juegos para alcanzar ambas cifras.

Acuña, dueño de una marca histórica

El venezolano ya había llegado a las 200 bases robadas el 24 de junio de 2025. Desde entonces, solamente necesitaba un jonrón para completar una combinación estadística que lo coloca junto a algunas de las grandes figuras de la historia del béisbol.

La lista de los jugadores que más rápido alcanzaron los 200 cuadrangulares y 200 robos queda encabezada ahora por Acuña:

Ronald Acuña Jr.: 904 juegos

Alfonso Soriano: 929

Eric Davis: 1.053

Bobby Bonds: 1.065

Sammy Sosa: 1.094

Barry Bonds: 1.094

La hazaña llegó después de una espera de 16 partidos para Acuña, quien había conectado su anterior jonrón el 15 de agosto. En sus 15 encuentros previos al histórico batazo, el jardinero había registrado una línea ofensiva de .207/.292/.241, cifras poco habituales para uno de los bateadores más explosivos del béisbol.

El cuadrangular ante Washington permitió finalmente poner punto final a esa sequía y, al mismo tiempo, le dio una nueva página histórica a su carrera.

The 200th career home run for Ronald Acuña Jr. pic.twitter.com/yyEGxT2be7 — MLB (@MLB) September 2, 2026

Acuña se une a Hank Aaron

El venezolano también consiguió una marca especial dentro de la franquicia de Atlanta. Acuña se convirtió, junto a Hank Aaron, en uno de los únicos jugadores en la historia de los Bravos con al menos 200 jonrones y 200 bases robadas.

La dimensión de la hazaña queda todavía más clara al revisar la lista de venezolanos que han alcanzado ambas cifras en sus carreras.

Ronald Acuña Jr. #13 de los Bravos de Atlanta reacciona tras ser ponchado en la tercera entrada contra los Tigres de Detroit en el Truist Park el 29 de abril de 2026 en Atlanta, Georgia. Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP

Venezolanos con 200 jonrones y 200 robos

Bob Abreu: 288 jonrones y 400 bases robadas.

Ronald Acuña Jr.: 200 jonrones y 225 bases robadas.

José Altuve: 269 jonrones y 329 bases robadas.

A sus 28 años, Acuña todavía tiene por delante buena parte de su carrera y continúa acumulando registros históricos pese a que la temporada 2026 ha estado marcada nuevamente por las lesiones.

El ganador del MVP de la Liga Nacional en 2023 volvió a demostrar así una de las características que lo han convertido en una de las grandes estrellas de MLB: su capacidad para combinar poder y velocidad como pocos jugadores en la historia.