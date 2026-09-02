miércoles 2  de  septiembre 2026
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Fútbol argentino homenajeará a Messi con aplausos en el minuto 10

La medida fue dispuesta este miércoles por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como tributo al legendario atacante del Inter Miami, Lionel Messi

El atacante Lionel Messi (sin camiseta) celebra con sus compañeros luego de la victoria de Argentina sobre Suiza en un partido del Mundial, el 11 de julio de 2026.

El atacante Lionel Messi (sin camiseta) celebra con sus compañeros luego de la victoria de Argentina sobre Suiza en un partido del Mundial, el 11 de julio de 2026.

ODD ANDERSEN / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

BUENOS AIRES.- Una salva de aplausos para el capitán que dijo adiós: el fútbol argentino detendrá sus partidos en el minuto diez para homenajear a Lionel Messi, quien anunció el lunes su retiro de la selección de Argentina.

La medida fue dispuesta este miércoles por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como tributo al legendario "10", quien a los 39 años puso fin a su gloriosa carrera internacional con la Albiceleste.

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El delantero argentino Lionel Messi, número 10, celebra junto al portero Emiliano Martínez, número 23, tras la victoria de Argentina sobre Cabo Verde en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026, disputado en el Miami Stadium de Miami Gardens, el 3 de julio de 2026. 
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Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina
El delantero argentino Lionel Messi, número 10, celebra junto a sus compañeros tras la victoria en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Cabo Verde, disputado en el Miami Stadium.
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El fútbol reacciona al retiro de Messi de la selección argentina: "Sos eterno"

El homenaje tendrá lugar en la próxima fecha de todas las categorías masculinas y femeninas del balompié argentino, informó la AFA en un comunicado.

El parón de un minuto en cada partido es "un reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la Selección Argentina", explicó el texto.

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Además, los estadios que cuenten con pantallas deberán proyectar un video preparado por la AFA en honor al crack antes del inicio de los encuentros.

El reconocimiento llega dos días después de que Messi pusiera fin a 21 años de representar a su país, con el que ganó el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, así como la Finalissima de 2022.

El zurdo, considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, se retiró como el jugador con más partidos (207) y goles (125) para los tricampeones mundiales.

"Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", dijo la estrella en una emotiva carta en Instagram.

La decisión del ahora excapitán albiceleste ocurre luego de que perdiera la final de la Copa del Mundo 2026 ante España (1-0) el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

El homenaje de la AFA se suma a otras iniciativas surgidas tras el adiós de la "Pulga".

En la Cámara de Diputados fue presentado un proyecto para declarar a Messi "embajador ilustre e itinerante de la República Argentina", en reconocimiento a su trayectoria y a la proyección internacional de su figura.

Robinho Júnior jugará en Italia

Hijo del exinternacional brasileño Robinho y una de las mayores promesas de la cantera del Santos, Robinho Júnior fue cedido al Génova con una opción de compra al término de la temporada, confirmó este miércoles el club italiano.

El Génova deberá pagar ocho millones de euros si al final de la campaña opta por concretar el fichaje, según reportes de prensa.

Robinho Júnior da el salto al fútbol europeo a los 18 años.

"Eligió al Génova por considerarlo el entorno ideal para desarrollar sus habilidades", dijo el cuadro italiano en una nota oficial.

FUENTE: AFP

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