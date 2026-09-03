jueves 3  de  septiembre 2026
Béisbol

Los Dodgers ponen en duda el regreso de Shohei Ohtani como pitcher esta temporada

Los Dodgers dudan sobre el regreso de Shohei Ohtani como pitcher esta temporada. Dave Roberts admite que podría no volver a lanzar en 2026.

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles regresa al banquillo tras ser ponchado en la sexta entrada contra los Cardenales de San Luis en el Dodger Stadium el 2 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles regresa al banquillo tras ser ponchado en la sexta entrada contra los Cardenales de San Luis en el Dodger Stadium el 2 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California. 

Jayne Kamin-Oncea/Getty Images/AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Dave Roberts reconoció que existe la posibilidad de que el japonés no vuelva a subir al montículo este año, mientras el equipo espera verlo nuevamente en acción durante una sesión de bullpen.

Los Angeles Dodgers todavía no tienen claro si Shohei Ohtani volverá a lanzar esta temporada. El japonés permanece alejado del montículo desde el pasado 3 de julio debido a molestias persistentes en la rodilla izquierda y el bíceps derecho, y su regreso continúa sin una fecha definida.

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Ohtani realizó una sesión de bullpen de 20 lanzamientos el pasado viernes, pero dos días después fue descartado de una posible apertura frente a los Detroit Tigers. Desde entonces, los Dodgers prefieren avanzar con cautela y esperar nuevas señales sobre su estado físico.

“Creo que físicamente está en un buen lugar”, explicó el manager Dave Roberts. “No he escuchado nada diferente sobre si tiene molestias en el brazo o en la rodilla. Todo lo que me ha dicho, tanto él como el equipo de preparación, es que se siente bien”.

Sin embargo, Roberts dejó una puerta abierta que hasta hace poco parecía improbable. Cuando fue preguntado directamente sobre la posibilidad de que Ohtani no vuelva a lanzar en 2026, el manager de los Dodgers respondió que “es una opción”.

El siguiente paso dependerá de la próxima sesión de bullpen. Roberts explicó que necesita verlo lanzar nuevamente antes de determinar cómo continuará su progresión como pitcher.

Antes de ser apartado del montículo, Ohtani había firmado una excelente temporada como lanzador, con récord de 8-2 y efectividad de 1.79 en 14 aperturas, cifras que explican el interés de los Dodgers en recuperar cuanto antes su aportación desde la lomita.

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles reacciona a un strike de swing durante la cuarta entrada contra los Diamondbacks de Arizona en el Dodger Stadium el 11 de julio de 2026 en Los Ángeles, California.

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles reacciona a un strike de swing durante la cuarta entrada contra los Diamondbacks de Arizona en el Dodger Stadium el 11 de julio de 2026 en Los Ángeles, California.

¿Podría Ohtani jugar en los jardines?

Otra posibilidad sería utilizar a Ohtani como jardinero si no estuviera en condiciones de abrir un partido como pitcher, pero Roberts descartó por ahora esa alternativa.

“No está sobre la mesa en este momento”, señaló.

Ohtani no juega como jardinero en las Grandes Ligas desde 2021, cuando disputó siete encuentros en esa posición con Los Angeles Angels.

Una alternativa más viable, si no pudiera realizar una apertura completa, sería utilizarlo como relevista. De esta manera, los Dodgers podrían aprovechar su brazo sin exigirle la carga de trabajo de una salida como abridor.

Además, existe una particularidad con la conocida como “Regla Ohtani”. Si el japonés comienza un partido como bateador designado y posteriormente pasa al montículo, los Dodgers perderían al bateador designado durante el resto del encuentro. En cambio, si pasa del montículo al jardín, podría permanecer en el orden ofensivo.

Para Roberts, la prioridad sigue siendo encontrar el equilibrio entre aprovechar la versatilidad de Ohtani y proteger su salud.

“Sé perfectamente el valor que tiene que lance, pero si no está al 100%, posiblemente eso termine afectando también su rendimiento ofensivo”, explicó el manager. “Cualquier entrada que nos pueda dar es un valor añadido. La cuestión es si afecta a su salud”.

Por ahora, los Dodgers no han establecido una fecha límite para decidir si Ohtani volverá a lanzar. Su próximo bullpen será determinante para saber si todavía existe un camino hacia su regreso al montículo esta temporada.

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