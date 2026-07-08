Antoine Griezmann cumple su sueño americano y es presentado con Orlando City en la MLS

Antoine Griezmann fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Orlando City y aseguró que fichar por el club de la MLS representa el cumplimiento de un sueño que lo acompaña desde su juventud. También explicó que siempre sintió gran admiración por la cultura estadounidense y que, desde los 18 años, tenía como objetivo jugar en el fútbol de Estados Unidos.

El campeón del mundo con Francia en 2018 recordó que en varias ocasiones, realizó largos viajes únicamente para asistir a partidos de la NFL y la NBA. Griezmann llega al Orlando City tras poner fin a su etapa en el Atlético de Madrid, equipo al que calificó como “el club de su corazón”. A sus 35 años, afirmó que afronta este nuevo desafío en un excelente momento tanto físico como mental y con la intención de contribuir al crecimiento del equipo dentro y fuera del terreno de juego.

Quiere ganar títulos y reencontrarse con Messi

Griezmann aseguró que su principal objetivo es conquistar trofeos con el Orlando City, construir una conexión especial con la afición y ayudar a sus compañeros tanto en el aspecto deportivo como en el personal. Además, destacó que uno de los cambios que más disfruta de su nueva vida en Orlando es la tranquilidad de poder realizar actividades cotidianas, como ir al supermercado, sin ser reconocido constantemente, algo que no podía hacer durante su etapa en España.

El delantero francés ya acumula una semana de entrenamientos con el conjunto de la Conferencia Este de la MLS y también se mostró ilusionado por disputar el derbi de Florida frente al Inter Miami. Allí volverá a enfrentarse a Lionel Messi, con quien compartió vestuario en el Barcelona, y a Rodrigo De Paul, su excompañero en el Atlético de Madrid, en uno de los partidos más atractivos de la temporada en la liga estadounidense.

FUENTE: AFP