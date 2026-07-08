Egipto pide exclusión del árbitro que le tocó contra Argentina en el Mundial

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan (izquierda), habla con el referí Francois Letexier (centro) durante un partido del Mundial ante Argentina, el 7 de julio de 2026.

PARÍS.- La Federación Egipcia de Fútbol pidió a la FIFA excluir al árbitro francés François Letexier para el resto del Mundial 2026, denunciando "errores de arbitraje flagrantes" durante los octavos de final perdidos el martes por Egipto contra Argentina (3-2).

A través de su presidente Hany About Rida , la Federación pidió a la FIFA que se abra una investigación sobre Letexier "tras los errores de arbitraje flagrantes cometidos por el equipo de arbitraje y la aplicación de un doble rasero, lo que llevó a la derrota de la selección egipcia", indicó la institución en un comunicado.

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El dirigente pidió que el árbitro central, sus asistentes y los árbitros del VAR no dirijan más encuentros en el Mundial "luego de una investigación sobre esos errores y la confirmación de un acto de discriminación hacia Egipto".

Lamenta en especial "el obstinado rechazo" del árbitro central a "revisar ciertas acciones", que en opinión del patrón del fútbol egipcio habrían debido traducirse en "un gol válido y un penal" para los "Faraones".

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En el encuentro, Letexier anuló un gol del egipcio Mostafa Zico al inicio de la segunda mitad, tras la intervención del VAR, debido a una falta en el inicio de la acción.

Egipto considera, igualmente, que debería haber sido compensado con un penal en el tiempo adicional por un agarrón en la camiseta de Hamdy Fathy y por un contacto entre Julián Álvarez y Mohamed Salah en el área argentina, justo antes del tercer tanto Albiceleste.

Al término del partido, el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, lamentó un arbitraje "ni justo ni equitativo".

"Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Éste ha sido el resultado", protestó el seleccionador.

Aumentan pérdidas en la Premier

Las pérdidas acumuladas antes del pago de impuestos de los clubes de la Premier League aumentaron en más de un 600% en un año, según el balance anual de las finanzas del fútbol que publicó el miércoles la consultora Deloitte.

En la temporada 2023-2024, las pérdidas de los clubes de la primera división inglesa eran de 135 millones de libras (157 millones de euros o 171 millones de dólares) y en el siguiente ejercicio (2024-2025) se dispararon a 948 millones de libras (1.100 millones de euros o 1.250 millones de dólares).

Según Deloitte, este aumento considerable se explica por los gastos de los traspasos y la ausencia de beneficios significativos procedentes de ventas excepcionales.

"En la inmensa mayoría de los casos, los recursos a financiación externa son ahora cruciales para asegurar la liquidez", explica Tim Bridge, un responsable de Deloitte para este estudio.

FUENTE: AFP