lunes 23  de  marzo 2026
Fútbol

Antoine Griezmann se marcha del Atlético: viajará a EE.UU. para cerrar su fichaje por Orlando City

Antoine Griezmann viajará a Estados Unidos para cerrar su fichaje por Orlando City. El delantero dejará el Atlético de Madrid al final de la temporada como su máximo goleador histórico.

El atacante del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (izquierda), batalla por el balón contra el mediocampista del Real Madrid, Aurelien Tchouameni, el 8 de febrero de 2025.

El atacante del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (izquierda), batalla por el balón contra el mediocampista del Real Madrid, Aurelien Tchouameni, el 8 de febrero de 2025.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El delantero francés Antoine Griezmann está cada vez más cerca de poner fin a su histórica etapa en el Atlético de Madrid. El club colchonero ha autorizado al jugador a viajar a Estados Unidos durante sus días libres para cerrar su fichaje por el Orlando City de cara a la próxima temporada.

Según la información conocida, el atacante aprovechará este lunes y martes para ultimar los detalles de su incorporación al conjunto de la MLS, aunque su intención es clara: terminar la campaña con el Atlético antes de iniciar una nueva etapa en su carrera.

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Un adiós anunciado tras una era histórica

Griezmann dejará el club como su máximo goleador histórico, con cifras que reflejan su impacto:

488 partidos disputados

211 goles anotados

97 asistencias

El francés vivió dos etapas en el club (2014-2019 y 2021-2026), separadas por su paso por el FC Barcelona, consolidándose como una de las grandes leyendas del equipo rojiblanco.

Orlando City quería el fichaje inmediato

El conjunto estadounidense buscaba cerrar la incorporación antes del 26 de marzo, pero el futbolista decidió mantenerse firme en su compromiso con el Atlético hasta el final de la temporada.

El club madrileño entiende que permitirle viajar ahora ayudará a que el jugador esté “tranquilo y centrado al cien por cien” en el tramo decisivo del curso.

Últimos objetivos con el Atlético

Antes de despedirse, Griezmann aún tiene retos importantes:

Final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad (18 de julio)

Cuartos de final de la Champions League frente al FC Barcelona (8 y 14 de abril)

El francés fue titular recientemente en el derbi ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, demostrando que sigue siendo pieza clave en el esquema rojiblanco.

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