sábado 9  de  mayo 2026
Fútbol

Arbeloa defiende a Tchouaméni y Valverde antes del Clásico: “No voy a quemar a mis jugadores”

Álvaro Arbeloa respaldó a Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde tras su altercado en el vestuario del Real Madrid y pidió “pasar página” antes del Clásico frente al Barcelona.

Álvaro Arbeloa, director técnico del Real Madrid, habla durante la conferencia de prensa de su presentación al mando del equipo, el 13 de enero de 2026.

Álvaro Arbeloa, director técnico del Real Madrid, habla durante la conferencia de prensa de su presentación al mando del equipo, el 13 de enero de 2026.

OSCAR DEL POZO / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, salió este sábado en defensa de Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde tras el altercado protagonizado por ambos jugadores esta semana y pidió no “quemarlos en una hoguera pública” a pocas horas del Clásico contra el FC Barcelona.

Durante la rueda de prensa previa al duelo liguero, Arbeloa respaldó a los dos centrocampistas madridistas y recordó que ambos ya pidieron disculpas después del incidente que llevó al club a imponerles una multa de 500.000 euros a cada uno.

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“Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública porque no se lo merecen”, afirmó el técnico merengue, quien insistió en que tanto Valverde como Tchouaméni representan “muy bien lo que es el Real Madrid”.

El episodio dejó además consecuencias deportivas para el conjunto blanco. Valverde no podrá disputar el Clásico debido a una conmoción cerebral que lo obligará a permanecer en reposo durante aproximadamente dos semanas. Sobre Tchouaméni, Arbeloa confirmó que estará dentro de la convocatoria, aunque evitó revelar si será titular.

El entrenador también negó las versiones sobre una supuesta falta de profesionalidad dentro del vestuario y criticó las filtraciones sobre lo ocurrido internamente en el equipo.

“Que se filtren cosas que pasan en el vestuario me parece una traición al Real Madrid”, aseguró Arbeloa, quien lamentó la exposición pública del conflicto aunque evitó señalar responsables.

El técnico asumió además parte de la responsabilidad por la complicada temporada del club, que se encamina a cerrar un segundo año consecutivo sin títulos. Sin embargo, aseguró que todavía ve un grupo unido y con ambición de volver a competir al máximo nivel.

“Veo un vestuario sano, preparado para volver a ganar”, concluyó.

El Real Madrid visitará este domingo al Barcelona en un Clásico decisivo para la definición de LaLiga, donde únicamente una victoria blanca evitaría que el conjunto azulgrana quede a un paso de revalidar el campeonato.

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