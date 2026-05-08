Leyenda del Real Madrid cree que situación del equipo no se arregla con “mano dura”

El exfutbolista portugués Luis Figo asiste al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Liverpool FC en el Parque de los Príncipes de París el 8 de abril de 2026.

La leyenda del Real Madrid, Luis Figo, aseguró este viernes que los problemas internos del conjunto blanco no se solucionan con un entrenador de “mano dura” y defendió que el éxito en el club pasa por saber gestionar el vestuario y los egos de las estrellas.

Durante un acto en Barcelona relacionado con un acuerdo entre Duracell⁠� y LaLiga⁠�, el exjugador portugués analizó la actualidad madridista a pocos días del clásico frente al FC Barcelona.

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“En el Real Madrid la mano dura no funciona”, afirmó Figo, quien puso como ejemplo los exitosos ciclos de Carlo Ancelotti, Vicente del Bosque y Zinedine Zidane.

Según el portugués, el próximo entrenador del equipo blanco debe reunir varias condiciones clave: “Saber de fútbol, tener sentido común, conocer el club y el entorno”, además de tener capacidad para gestionar personalidades fuertes dentro del vestuario.

Figo también se pronunció sobre el reciente incidente entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, en el que el uruguayo sufrió un traumatismo craneal. El portugués restó dramatismo a la situación y aseguró que este tipo de conflictos ocurren en equipos de alta competencia.

“Gestionar a 30 personas no es fácil y la frustración lleva muchas veces a cometer acciones que no deberías”, explicó.

Consultado sobre una posible vuelta de José Mourinho al banquillo madridista, Figo evitó confirmar rumores, aunque mostró su apoyo a su compatriota.

“José es amigo mío y a todos mis amigos les deseo lo mejor. Si su felicidad es entrenar al Madrid, bienvenido sea”, comentó.

Sobre el clásico del domingo en el Spotify Camp Nou, el exfutbolista advirtió que nunca se puede dar por muerto al Real Madrid, incluso en una temporada complicada.

“Nunca hay que subestimar al Real Madrid. Todo puede pasar independientemente de si el equipo está mejor o peor”, señaló. Además, recordó que aunque LaLiga “ya está decidida”, el club merengue “se juega su imagen y dignidad”.

Figo también tuvo palabras de elogio para la campaña del Barcelona y destacó el rendimiento de los jóvenes surgidos de La Masia pese a los problemas financieros del club catalán.

Finalmente, habló de las aspiraciones de Portugal en el Mundial 2026 y aseguró que Cristiano Ronaldo afrontará el torneo con máxima motivación al tratarse, probablemente, de su última Copa del Mundo.