jueves 7  de  mayo 2026
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¡Caos en el Real Madrid! Valverde acaba en el hospital tras una pelea con Tchouameni

El internacional uruguayo fue acompañado por el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, hasta el centro hospitalario, cerca de las instalaciones del club

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde (d), celebra el segundo gol de su equipo durante un partido de la liga española contra el Celta de Vigo en el Estadio de Balaídos en Vigo, el 6 de marzo de 2026.&nbsp;

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde (d), celebra el segundo gol de su equipo durante un partido de la liga española contra el Celta de Vigo en el Estadio de Balaídos en Vigo, el 6 de marzo de 2026. 

Miguel RIOPA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El mediocampista uruguayo Federico Valverde fue conducido al hospital después de una violenta pelea con su compañero francés Aurélien Tchouameni luego del entrenamiento del Real Madrid de este jueves, publicaron varios medios españoles.

El internacional charrúa fue acompañado por el entrenador Álvaro Arbeloa hasta el centro hospitalario, situado en las cercanías de las instalaciones del club en Valdebebas, y necesitó puntos de sutura para contener una herida sangrante en el rostro, según las mismas fuentes.

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Los dos futbolistas ya habían protagonizado un incidente acalorado el miércoles en el entrenamiento, llegando a encararse sin agredirse, pero la tensión se trasladó a este jueves, donde estalló después de la práctica.

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Según el diario deportivo Marca, que desveló lo ocurrido, la brecha de Valverde fue resultado del incidente, pero se dio "de manera involuntaria" y "no propiciada por un golpe de Tchouameni" de manera directa.

Ni el Real Madrid ni los agentes de los jugadores quisieron comentar lo ocurrido ante el requerimiento de la AFP.

El relato de la jornada en la prensa española apunta a que Valverde se negó a estrechar la mano a Tchouameni antes del entrenamiento, después de lo ocurrido el miércoles, y durante la sesión hubo entradas violentas.

Esta pelea llega en un momento difícil para el Real Madrid, que está a punto de consumar una segunda temporada seguida sin títulos importantes.

Eliminado de la Copa del Rey por el Albacete (2ª división) y de la Liga de Campeones europea por el Bayern Múnich en cuartos de final, al Real Madrid solo le quedan unas mínimas opciones de ganar la Liga española.

Allí, el Real Madrid es segundo, pero a 11 puntos del líder Barcelona, cuando quedan apenas cuatro fechas para el término del campeonato.

El Barça puede conquistar matemáticamente el título español si puntúa el domingo en el Clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou.

Stuttgart-Leverkusen, una pequeña final

Con el Bayern Múnich ya campeón matemáticamente desde hace casi tres semanas, el interés reciente en la Bundesliga se desplazó a la carrera por los puestos de Liga de Campeones y ahí se disputará el sábado un duelo directo entre dos aspirantes, Stuttgart y Bayer Leverkusen, en la 33ª y penúltima jornada.

El Borussia Dortmund (2º) tiene segura otra de las plazas de la Bundesliga para la campaña 2026-2027 de la Champions y el RB Leipzig (3º) está muy cerca de garantizarse otro de los boletos por su ventaja de cuatro puntos respecto al trío de equipos (Leverkusen, Stuttgart, Hoffenheim) que viene por detrás.

El Leipzig se garantizará el regreso a la Liga de Campeones, después de una temporada fuera de las competiciones europeas, si gana el sábado en casa a uno de los equipos de la zona baja, el St Pauli (17º, penúltimo).

FUENTE: AFP

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