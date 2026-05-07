jueves 7  de  mayo 2026
Fútbol

Barcelona vs Real Madrid: un clásico que puede decidir LaLiga

Barcelona y Real Madrid se enfrentan en un clásico decisivo por LaLiga 2026. El Barça puede coronarse campeón en el Camp Nou y el Madrid necesita ganar.

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Júnior (izq.), conversa con el delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (izq.), durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el FC Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 26 de octubre de 2025.&nbsp;

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Júnior (izq.), conversa con el delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (izq.), durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el FC Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 26 de octubre de 2025. 

Oscar Del Pozo / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

FC Barcelona y Real Madrid protagonizarán este domingo uno de los clásicos más decisivos de los últimos años en España, con el título de LaLiga prácticamente en juego en el Camp Nou.

El conjunto azulgrana llega al encuentro con una ventaja de 11 puntos sobre el equipo blanco cuando restan apenas cuatro jornadas por disputarse. Ese escenario deja al Barcelona con la posibilidad de proclamarse campeón frente a su máximo rival, ya que un empate sería suficiente para asegurar matemáticamente el campeonato.

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Vinicius retrasa el título liguero del Barcelona

Para el Real Madrid, en cambio, el panorama es mucho más complejo. El equipo merengue está obligado a ganar para mantener alguna esperanza de remontar en la recta final de la temporada.

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El delantero español del Barcelona, Ferran Torres (izq.), número 07, pide ser sustituido mientras el también delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (número 10), yace en el suelo tras sufrir una lesión durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el RC Celta de Vigo en el estadio Camp Nou de Barcelona, el 22 de abril de 2026.

El delantero español del Barcelona, Ferran Torres (izq.), número 07, pide ser sustituido mientras el también delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (número 10), yace en el suelo tras sufrir una lesión durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el RC Celta de Vigo en el estadio Camp Nou de Barcelona, el 22 de abril de 2026.

El Barcelona quiere celebrar el título ante su afició

El equipo dirigido por Hans Flick ha sido el conjunto más regular del campeonato y llega al clásico con la confianza de depender completamente de sí mismo para conquistar otro título liguero.

La victoria sobre Osasuna en la jornada anterior dejó al Barça muy cerca del bicampeonato, aunque el triunfo del Real Madrid frente al Espanyol retrasó la celebración azulgrana.

Más allá de los números, Barcelona ha mostrado una identidad sólida durante gran parte de la temporada, destacando por su equilibrio colectivo, dominio de la posesión y capacidad para resolver partidos importantes.

El Camp Nou, además, será un factor determinante en una noche que puede terminar con una celebración histórica para los aficionados culés.

El Real Madrid se juega su última oportunidad

Aunque el conjunto madridista comenzó la campaña con fuerza e incluso ganó el primer clásico de la temporada en el Santiago Bernabéu por 2-1, la irregularidad posterior terminó alejándolo del liderato.

Ahora, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti afronta una auténtica final. Cualquier resultado que no sea una victoria dejaría al Madrid prácticamente sin posibilidades de pelear por el campeonato.

Vinicius Junior llega como una de las principales armas ofensivas del conjunto blanco después de firmar un doblete frente al Espanyol, mientras que gran parte de la atención también está centrada en la situación física de Kylian Mbappe.

La duda de Mbappé preocupa al madridismo

El delantero francés continúa recuperándose de una lesión muscular y todavía no trabaja con normalidad junto al grupo, por lo que su presencia en el clásico sigue siendo incierta.

La situación de Mbappé también ha generado debate en España debido a las críticas recibidas por sus viajes fuera del país durante el proceso de recuperación.

Su posible ausencia sería un golpe importante para un Real Madrid que necesita todo su potencial ofensivo para intentar frenar al Barcelona en el Camp Nou.

Un clásico con tensión, orgullo y un título en juego

Más allá de la rivalidad histórica entre ambos clubes, el partido tiene una enorme carga emocional y deportiva.

El Barcelona buscará confirmar su dominio reciente en el fútbol español conquistando nuevamente LaLiga frente a su eterno rival.

El Real Madrid, por su parte, intentará evitar la consagración azulgrana y salvar una temporada marcada por resultados irregulares y críticas constantes.

Con un estadio lleno, máxima presión y el campeonato al alcance del Barça, el clásico promete convertirse en uno de los encuentros más intensos y trascendentales de la temporada.

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