Arbeloa toma su primer gran respiro con el Real Madrid tras destrozar al Mónaco

Después de un debut decepcionante y de una primera victoria modesta en LaLiga, el nuevo entrenador del Real Madrid se quitó un peso de encima el martes

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre los merengues y el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de diciembre de 2025.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre los merengues y el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de diciembre de 2025. 

Oscar DEL POZO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Kylian Mbappé, con un doblete, y Vinicius Jr, con un gol e implicado en otros tres tantos, fueron los líderes del Real Madrid en la victoria 6-1 ante el Mónaco este martes en la séptima jornada de la Liga de Campeones, donde los españoles se acercaron a los octavos de final.

Con 15 puntos, el equipo merengue sube provisionalmente al segundo puesto de la clasificación de 36 equipos y dependerá de sí mismo el miércoles de la próxima semana, en Lisboa ante el Benfica en la octava y última jornada, para asegurar el pase a la siguiente ronda de forma directa, sin tener que pasar por el play-off de repesca.

Mbappé fue, una vez más, el líder que su equipo necesitaba, abriendo el marcador con un disparo raso en la entrada del área tras recibir un pase de su compañero uruguayo Federico Valverde en el minuto 5.

Fue el presagio de un partido unidireccional, en el que Mbappé puso el segundo tanto en el 26, empujando a placer un balón servido por Vinicius, que había estado a punto de marcar justo después del primer gol de su equipo.

En la tabla de máximos anotadores de esta Champions, Mbappé suma ya 11 dianas y se destaca con cinco más que sus primeros perseguidores.

Mensajes contra las críticas

El partido estaba ya muy encarrilado y Franco Mastantuono sentenció en el 51, con un derechazo cruzado en el área tras una nueva asistencia de Vinicius, que provocó luego un gol en contra del alemán Thilo Kehrer (55').

El atacante brasileño coronó su gran partido poniendo el quinto con un potente tiro a la escuadra en el 63, que festejó de manera muy discreta después de los abucheos escuchados en su contra en recientes partidos en el Santiago Bernabéu.

"Jugar con Kylian y con los jugadores que tenemos es sencillo. Tenemos que seguir así", deseó Vinicius después del partido, admitiendo que los últimos días "fueron muy complicados" para él.

También silbado en anteriores choques, Jude Bellingham (80') firmó el sexto y definitivo, mientras que Jordan Teze, que había enviado al larguero en la primera mitad, marcó el tanto del honor de los monegascos en el 72, cuando todo estaba ya decidido.

Bellingham festejó su tanto con un gesto simulando que estaba bebiendo, lo que la prensa española interpretó automáticamente como un mensaje a las acusaciones recibidas recientemente de haber salido de fiesta.

Incendio apagado

Después de una semana de pesadilla, con la derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, el despido del entrenador Xabi Alonso y la humillante eliminación en octavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete (2ª división), el Real Madrid apaga por ahora el incendio.

La victoria del sábado en Liga ante el Levante (2-0), que abrió Mbappé, se ve ahora confirmada con esta goleada, en el primer partido de Champions en el que Álvaro Arbeloa estaba como titular del banquillo.

"El Real Madrid es ambición, carácter y esfuerzo. Eso es el Real Madrid, eso es lo que queremos dar", sentenció el nuevo técnico.

El Mónaco (20º) sufre así su segunda derrota en esta Liga de Campeones y se jugará en la última jornada, en la que recibirá a la Juventus italiana, sus opciones de disputar el play-off de repesca para evitar la eliminación.

El partido estuvo precedido de un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario sufrido el domingo en la región de Andalucía (sur de España) y que ha conmocionado al país, con 42 fallecidos según el último balance oficial.

FUENTE: AFP

