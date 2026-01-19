lunes 19  de  enero 2026
Entrenador del Real Madrid asegura que "sé que hay campañas para debilitar" al club

Álvaro Arbeloa, director técnico del Real Madrid, señaló que los silbidos de la afición "debilitan" al equipo, aunque añadió que "respeto muchísimo al público"

El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante una sesión de práctica del equipo blanco, el 13 de enero de 2026.

El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante una sesión de práctica del equipo blanco, el 13 de enero de 2026.

OSCAR DEL POZO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, aseguró este lunes que hay "campañas" con el propósito de perjudicar al equipo en alusión a la sonora pitada que algunos de sus jugadores y el presidente Florentino Pérez recibieron el sábado ante el Levante en el Santiago Bernabéu.

"Como canterano y como jugador y sobre todo como entrenador, respeto muchísimo al público y que lo expresen como consideren", señaló primero Arbeloa en rueda de prensa previa al partido contra el Mónaco en Champions League.

"Las pitadas debilitan al equipo, al Madrid. Sé que hay campañas para debilitar al Madrid y por quién están organizadas. No me van a engañar", agregó el salmantino, que sustituyó la pasada semana a Xabi Alonso, después de que el conjunto blanco perdiera la Supercopa ante el FC Barcelona.

Preguntado a qué se refería con las campañas contra el Real Madrid, Arbeloa evadió en su respuesta: "Los periodistas sois vosotros. Yo soy entrenador del Madrid y estoy centrado en el partido contra el Mónaco. Para hacer el mejor partido posible e ir mejorando. En eso pongo toda mi energía e ilusión".

Situación con Vinicius

Sobre el brasileño Vinicius, el jugador más señalado por la afición del conjunto blanco, el entrenador merengue afirmó que "estará en el campo siempre que esté disponible y que dé el rendimiento que está dando".

"Vini lo que quiere y lo que yo espero y deseo es el apoyo del Bernabéu a todos sus jugadores y sobre todo a Vinicius. Lleva muchos años escribiendo su historia. Nos ha dado dos Champions mágicas. Y necesita al Bernabéu para dar su mejor versión", insistió.

Para acabar con los pitos, Arbeloa remarcó que Vinicius y Jude Bellingham, el otro jugador damnificado, deben correr y esforzarse como hicieron ante el Levante. "Son dos de los mejores del mundo. Y ellos también necesitan a la afición para sacar lo mejor", dijo.

El técnico destacó que sus jugadores son conscientes de la "trascendencia" de una victoria ante el Mónaco, lo que les podría dejar entre los ocho primeros de la Liga de Campeones y pasar directamente a octavos.

FUENTE: AFP

