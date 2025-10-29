miércoles 29  de  octubre 2025
FÚTBOL

Argentina lanza moneda en homenaje a Mundial 2026 y a gol de Maradona

La presentación de la moneda generó reacciones adversas en las redes sociales, ya que el posteo del Banco Central nunca menciona a Diego Maradona

El Banco Central informó que la moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 mm.

El Banco Central informó que la moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 mm.

HANDOUT / BCRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- El Banco Central de Argentina lanzó una moneda para celebrar el Mundial de fútbol de Norteamérica 2026 que incluye un esquema del segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra en la Copa del Mundo de México 1986, aunque la presentación generó polémica el miércoles en redes sociales.

El anverso de la moneda de plata de edición limitada muestra una pelota y el reverso ilustra la jugada en la que Maradona partió desde campo propio y eludió a cinco rivales para marcar lo que algunos catalogan como "el gol del siglo" en los cuartos de final ante Inglaterra.

Lee además
Carritos de mano con cajas de documentos/materiales del caso de Diego Maradona son trasladados por el equipo de abogados de la exenfermera de la fallecida leyenda del fútbol argentino, el 2 de octubre de 2024.
FÚTBOL

Tribunal argentino decide futuro del juicio por la muerte de Maradona
Un miembro de las Fuerzas Especiales de Argentina hace guardia junto a una pared llena de letreros en apoyo al fallecido astro del fútbol, Diego Maradona, el 3 de abril de 2025.
FÚTBOL

Salida en falso demora nuevo juicio por muerte de Diego Maradona

Minutos antes, el '10' había marcado un gol con la mano que quedó en la memoria como "la mano de Dios". Maradona fue la figura excluyente de aquel mundial que ganó Argentina.

El Banco Central informó que se emitieron 2.500 unidades de la moneda conmemorativa para comercializar en el mercado local y que "además, se acuñaron monedas de oro de diseño similar que serán comercializadas en el ámbito internacional".

Diego Maradona (3).jpg
La leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, controla un balón con la cabeza en una práctica en 1986.

La leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, controla un balón con la cabeza en una práctica en 1986.

La presentación de la moneda generó reacciones adversas en las redes sociales, ya que el posteo del Banco Central nunca menciona a Maradona.

"Muy linda propuesta, pero por qué no nombran al autor del gol?", escribió un usuario en X. "El community manager estuvo gambeteando el apellido Maradona como Diego a los ingleses", bromeó otro.

El Banco Central informó que la moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 mm.

Investigación en México

La fiscalía de Ciudad de México investiga la muerte de un aficionado del Cruz Azul que falleció tras ser detenido después de un partido disputado en el estadio de Ciudad Universitaria, informó este martes la dependencia.

Familiares de Rodrigo Mondragón, la víctima, denunciaron que, según la autopsia, murió por estrangulamiento y señalaron como probables responsables al personal de seguridad del centro deportivo.

"Lo golpearon y supongo que le pusieron el pie o la mano en el cuello y lo estrangularon", dijo este martes a la cadena Milenio, Pedro Mondragón, hermano del aficionado al fútbol.

La fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde, confirmó en rueda de prensa que se abrió una investigación y que han sido detenidos cuatro miembros del personal de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en cuyo campus principal se encuentra el estadio.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Abogados de acusado por muerte de Maradona piden apartar a dos jueces

Tribunal del caso Maradona rechaza pedido de la defensa de recusar a dos jueces

Conor McGregor visita Nápoles, entrena en Italia y sorprende en el Estadio Diego Armando Maradona

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Se ve un árbol caído en Santa Catalina, Jamaica, poco antes de que el huracán Melissa tocara tierra el 28 de octubre de 2025.
TRAGEDIA

Declaran a Jamaica como "zona catastrófica" tras el impacto de 'Melissa'

Huracán Melissa.
TEMPORADA CICLÓNICA

Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
Tensiones con EEUU

Petro se anticipa a informe de la ONU y minimiza crecimiento de narcocultivos: "Solo aumentaron un 3%"

Un residente se sienta en parte del techo de su casa, dañada por el huracán Melissa, en Santiago de Cuba el 29 de octubre de 2025.  
TRAGEDIA

El peligroso huracán Melissa toca tierra en Cuba, provocando destrozos e inundaciones

El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.
Tenis

Sinner cree imposible alcanzar el ranking número 1 este 2025

Te puede interesar

Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
LLAMADO

Demócratas de Florida piden a DeSantis declarar emergencia alimentaria ante cierre federal

Un robot con inteligencia artificial fabricado por la tecnológica Nvidia.
tecnología

Nvidia: la primera empresa del mundo en superar los $5 billones de capitalización bursátil

 El senador por Carolina del Sur Lindsey Graham.
Narcotráfico

Senador asegura que la intervención terrestre en Venezuela es una "posibilidad real"

Imagen referencial.
ALIVIO AL CALOR

Frente frío en Halloween, Miami se abriga para un descenso en las temperaturas