Argentina lanza moneda en homenaje a Mundial 2026 y a gol de Maradona

BUENOS AIRES.- El Banco Central de Argentina lanzó una moneda para celebrar el Mundial de fútbol de Norteamérica 2026 que incluye un esquema del segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra en la Copa del Mundo de México 1986, aunque la presentación generó polémica el miércoles en redes sociales.

El anverso de la moneda de plata de edición limitada muestra una pelota y el reverso ilustra la jugada en la que Maradona partió desde campo propio y eludió a cinco rivales para marcar lo que algunos catalogan como "el gol del siglo" en los cuartos de final ante Inglaterra.

Minutos antes, el '10' había marcado un gol con la mano que quedó en la memoria como "la mano de Dios". Maradona fue la figura excluyente de aquel mundial que ganó Argentina.

El Banco Central informó que se emitieron 2.500 unidades de la moneda conmemorativa para comercializar en el mercado local y que "además, se acuñaron monedas de oro de diseño similar que serán comercializadas en el ámbito internacional".

Diego Maradona (3).jpg La leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, controla un balón con la cabeza en una práctica en 1986. AFP

La presentación de la moneda generó reacciones adversas en las redes sociales, ya que el posteo del Banco Central nunca menciona a Maradona.

"Muy linda propuesta, pero por qué no nombran al autor del gol?", escribió un usuario en X. "El community manager estuvo gambeteando el apellido Maradona como Diego a los ingleses", bromeó otro.

El Banco Central informó que la moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 mm.

Investigación en México

La fiscalía de Ciudad de México investiga la muerte de un aficionado del Cruz Azul que falleció tras ser detenido después de un partido disputado en el estadio de Ciudad Universitaria, informó este martes la dependencia.

Familiares de Rodrigo Mondragón, la víctima, denunciaron que, según la autopsia, murió por estrangulamiento y señalaron como probables responsables al personal de seguridad del centro deportivo.

"Lo golpearon y supongo que le pusieron el pie o la mano en el cuello y lo estrangularon", dijo este martes a la cadena Milenio, Pedro Mondragón, hermano del aficionado al fútbol.

La fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde, confirmó en rueda de prensa que se abrió una investigación y que han sido detenidos cuatro miembros del personal de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en cuyo campus principal se encuentra el estadio.

