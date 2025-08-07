Tribunal del caso Maradona rechaza pedido de la defensa de recusar a dos jueces

Un miembro de las Fuerzas Especiales de Argentina hace guardia junto a una pared llena de letreros en apoyo al fallecido astro del fútbol, Diego Maradona, el 3 de abril de 2025.

BUENOS AIRES.- El nuevo tribunal para el juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina rechazó este miércoles el pedido de la defensa de apartar a dos jueces, uno de los cuales calificó la solicitud como "dilatoria", según una resolución conocida por la AFP.

Los abogados de Leopoldo Luque, médico personal de Maradona imputado por la muerte del astro del fútbol, habían pedido el lunes apartar a dos de los tres jueces del nuevo tribunal que se conformó en julio para reiniciar el juicio tras la anulación del anterior.

FÚTBOL Maradona tenía "conductas autolesivas" y no debía internarse en casa, dice médico

FÚTBOL "No estoy bien", dijo Maradona a un médico semanas antes de morir

Los defensores solicitaron apartar a los dos jueces ante un "temor certero de que no serán imparciales".

Ambos jueces rechazaron este miércoles el pedido y uno de ellos señaló en su resolución que la solicitud "evidencia un propósito meramente dilatorio sustentado en apreciaciones personales, conjeturas y especulaciones carentes de sentido jurídico".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Maradona (@maradona)

Los abogados de Luque adelantaron que apelarán la decisión en una segunda instancia, pero mientras tanto el proceso puede continuar.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar mientras se recuperaba en su casa de una neurocirugía reciente.

Luque y otros siete miembros del equipo médico del ídolo argentino arriesgan de 8 a 25 años de prisión por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente.

El proceso anterior, que se extendió de marzo a mayo, fue anulado tras el escándalo que envolvió a una de las juezas por participar en un documental clandestino sobre el juicio.

La fecha de inicio del nuevo juicio es aún incierta.

Boca toma medidas en medio de la crisis

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, disolvió el Consejo de Fútbol este miércoles y despidió a Alfredo Cascini y al colombiano Mauricio Serna, ambos campeones América y del mundo con el popular club argentino.

La medida se dio en medio de la fuerte crisis que vive Boca, que arrastra la peor racha de su historia con 11 partidos sin ganar.

La decisión de Riquelme apunta a introducir cambios en la conducción, aunque éste empieza a ver salpicada su imagen de ídolo por los pésimos resultados de Boca, que acumula varios fracasos en esta temporada.

FUENTE: AFP