jueves 7  de  agosto 2025
FÚTBOL

Tribunal del caso Maradona rechaza pedido de la defensa de recusar a dos jueces

Los defensores del exmédico personal de Diego Maradona habían solicitado apartar a los dos jueces ante un "temor certero de que no serán imparciales"

Un miembro de las Fuerzas Especiales de Argentina hace guardia junto a una pared llena de letreros en apoyo al fallecido astro del fútbol, Diego Maradona, el 3 de abril de 2025.

Un miembro de las Fuerzas Especiales de Argentina hace guardia junto a una pared llena de letreros en apoyo al fallecido astro del fútbol, Diego Maradona, el 3 de abril de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- El nuevo tribunal para el juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina rechazó este miércoles el pedido de la defensa de apartar a dos jueces, uno de los cuales calificó la solicitud como "dilatoria", según una resolución conocida por la AFP.

Los abogados de Leopoldo Luque, médico personal de Maradona imputado por la muerte del astro del fútbol, habían pedido el lunes apartar a dos de los tres jueces del nuevo tribunal que se conformó en julio para reiniciar el juicio tras la anulación del anterior.

Lee además
La leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, controla un balón con la cabeza en una práctica en 1986.
FÚTBOL

"No estoy bien", dijo Maradona a un médico semanas antes de morir
Carritos de mano con cajas de documentos/materiales del caso de Diego Maradona son trasladados por el equipo de abogados de la exenfermera de la fallecida leyenda del fútbol argentino, el 2 de octubre de 2024.
FÚTBOL

Maradona tenía "conductas autolesivas" y no debía internarse en casa, dice médico

Los defensores solicitaron apartar a los dos jueces ante un "temor certero de que no serán imparciales".

Ambos jueces rechazaron este miércoles el pedido y uno de ellos señaló en su resolución que la solicitud "evidencia un propósito meramente dilatorio sustentado en apreciaciones personales, conjeturas y especulaciones carentes de sentido jurídico".

Embed

Los abogados de Luque adelantaron que apelarán la decisión en una segunda instancia, pero mientras tanto el proceso puede continuar.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar mientras se recuperaba en su casa de una neurocirugía reciente.

Luque y otros siete miembros del equipo médico del ídolo argentino arriesgan de 8 a 25 años de prisión por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente.

El proceso anterior, que se extendió de marzo a mayo, fue anulado tras el escándalo que envolvió a una de las juezas por participar en un documental clandestino sobre el juicio.

La fecha de inicio del nuevo juicio es aún incierta.

Boca toma medidas en medio de la crisis

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, disolvió el Consejo de Fútbol este miércoles y despidió a Alfredo Cascini y al colombiano Mauricio Serna, ambos campeones América y del mundo con el popular club argentino.

La medida se dio en medio de la fuerte crisis que vive Boca, que arrastra la peor racha de su historia con 11 partidos sin ganar.

La decisión de Riquelme apunta a introducir cambios en la conducción, aunque éste empieza a ver salpicada su imagen de ídolo por los pésimos resultados de Boca, que acumula varios fracasos en esta temporada.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Psiquiatra imputada por muerte de Maradona: "Hice lo que podía"

Suspenden juicio sobre muerte de Maradona por cuestionamientos a una jueza

Tribunal argentino decide futuro del juicio por la muerte de Maradona

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El empresario venezolano Luis Emilio Velutini Urbina falleció el 6 de agosto de 2025 en Santo Domingo
LUTO

Muere en Santo Domingo el empresario venezolano Luis Emilio Velutini

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visita el Proyecto Habitacional Sueño Guayaquileño, en Guayaquil    
ECUADOR

Daniel Noboa convoca a marchar hacia la Corte Constitucional por bloquear leyes clave

El atacante francés del PSG, Ousmane Dembélé, aplaude durante una ceremonia posterior a la victoria de su club en la Liga de Campeones, el 1 de junio de 2025.
Fútbol

Revelan a los nominados al Balón de Oro 2025

El músico Eddie Palmieri se presenta el 2 de agosto de 2009 en el Théâtre de la Mer en Sète, sureste de Francia, durante el Festival de Música FiestA.
REACCIONES

La música latina lamenta la muerte del maestro Eddie Palmieri

Se informó que los órganos de Adam Turck serán donados, un último acto de generosidad que refleja el espíritu altruista con el que vivió
SUCESO

Actor Adam Turck muere al intentar detener una disputa doméstica en Virginia

Te puede interesar

Vista panorámica del Puerto de Keelung, Taiwán.
COMERCIO MUNDIAL

Varios países negocian con Washington sus aranceles

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de salud de Estados Unidos Robert F. Kennedy Jr.
SALUD

EEUU finaliza contratos federales de inversión en "vacunas" con ARNm

Imagen de una refinería de petróleo.
ENERGíA

Cuarta caída consecutiva de los precios del petróleo

Imagen recreada de Inteligencia artificial.
TECNOLOGíA

OpenAI lanza ChatGPT-5, su nuevo modelo de IA generativa

Sede del fabricante de chips en la ciudad de Santa Clara, California.
CONFLICTO

Trump exige la renuncia del presidente de Intel por nexos con el régimen de China