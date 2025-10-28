martes 28  de  octubre 2025
Lionel Messi quiere jugar el Mundial de 2026

Lionel Messi dijo tener "todas las ganas" de liderar a Argentina en la defensa del título en el Mundial de 2026

El delantero argentino Lionel Messi celebra tras anotar su segundo gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025.

Luis ROBAYO / AFP

Luis ROBAYO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Lionel Messi dijo tener "todas las ganas" de liderar a Argentina en la defensa del título en el Mundial de 2026, pero no tomará la decisión definitiva sobre su participación hasta principios de año.

El astro albiceleste, de 38 años, mantuvo la incógnita durante una entrevista a la cadena NBC con motivo de su reciente renovación con el Inter Miami.

"La verdad es que sí es algo extraordinario poder estar en el Mundial. Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi selección, si estoy", precisó Messi en la charla emitida este lunes.

"Lo voy a valorar en el día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y ver si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomar una decisión", avanzó La Pulga en una de las pocas entrevistas que ha concedido desde su llegada a la liga norteamericana (MLS) en 2023.

Los equipos de la MLS, que acaban de comenzar sus playoffs, suelen comenzar la pretemporada en enero mientras el Mundial del próximo año está programado para celebrarse entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

"Obviamente las ganas las tengo todas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular porque siempre es un sueño jugar con la selección, especialmente en competiciones oficiales", argumentó.

"Era el sueño de mi vida", dijo sobre el triunfo de la Albiceleste en la pasada cita de Catar 2022. "También es verdad que era lo único que me faltaba a nivel profesional, porque había tenido la suerte de conseguirlo todo a nivel individual ya nivel de equipo con el Barcelona".

Lionel Messi (70).jpg
El atacante argentino Lionel Messi camina sobre el campo durante un partido contra Colombia, el 10 de junio de 2025.

El atacante argentino Lionel Messi camina sobre el campo durante un partido contra Colombia, el 10 de junio de 2025.

"Creo es el sueño de todo jugador. Cuando le preguntas a un futbolista cuál es su sueño, es ser campeón del mundo", remarcó.

Ídolos deportivos

Antes de arrancar los playoffs, en los que pugna por el primer título de liga de su historia, el Inter anunció el pasado jueves la continuidad de su capitán hasta la final de la temporada de 2028.

La exestrella del Barcelona, máximo artillero de la fase regular de esta temporada, aseguró que no le resultó difícil firmar un contrato que lo mantendría compitiendo en Miami hasta los 41 años.

"La verdad es que me gusta todo de vivir aquí", dijo Messi sobre la considerada capital latina de Estados Unidos.

"Es una ciudad que nos permite vivir muy bien, que nos hace disfrutar de la vida, que nos permite estar tranquilos, que permite a los niños ser ellos mismos y vivir el día a día".

Sobre el esperado despegue del fútbol en Estados Unidos, Messi demostró que "es posible", pero que se necesitan "grandes cambios".

"Hay una base muy importante. Los equipos están preparados y quieren ese crecimiento y creo que es momento de hacerlo", afirmó Messi, que apuntó hacia un exceso de regulaciones que dificultan atraer jugadores a la MLS.

"Que cada equipo pueda fichar lo que cada uno quiera sin tener limitaciones ni reglas para que encajen los jugadores", pidió. "Si se les diera la libertad, creo que vendrían muchos más jugadores importantes que ayudarían al crecimiento en Estados Unidos".

El astro argentino también recordó cuáles han sido sus referentes en el deporte, comenzando por Diego Armando Maradona en el fútbol.

"Obviamente para nosotros los argentinos, Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo", expuso. "Diego trascendía cualquier cosa y creo que pasaba lo mismo con (Michael) Jordan".

"También admiro mucho a los tenistas, a (Roger) Federer, Rafa (Nadal), (Novak) Djokovic. Los tres hicieron que la competición sea más grande de lo que era. Compitiendo tanto tiempo por ser el mejor y estando tan cerca el uno con el otro hicieron todo más fantástico", recordó.

FUENTE: AFP

