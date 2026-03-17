martes 17  de  marzo 2026
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Argentina programa partido amistoso tras quedarse sin la Finalissima

El esperado choque entre Argentina y España, previsto para finales de este mes en Doha, fue cancelado por la UEFA luego de los ataques en Oriente Medio

Lionel Messi (izq) y Giovani Lo Celso de Argentina reaccionan durante el partido amistoso internacional entre Puerto Rico y su selección en el Chase Stadium, el 14 de octubre de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.&nbsp;

Lionel Messi (izq) y Giovani Lo Celso de Argentina reaccionan durante el partido amistoso internacional entre Puerto Rico y su selección en el Chase Stadium, el 14 de octubre de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 

Megan Briggs / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- La selección argentina, que tenía previsto jugar contra España en la Finalissima el 27 de marzo en Catar, reemplazará ese partido suspendido el domingo por un amistoso frente a Guatemala en Buenos Aires el 31 de marzo, anunció este martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala", informó la AFA.

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Añadió que informará "en los próximos días" detalles sobre el plan de trabajo, los convocados y el estadio donde se jugará el partido, que significaría la despedida de los campeones del mundo ante su público de cara a la defensa del título en Norteamérica 2026.

La prensa local apunta a La Bombonera, casa de Boca Juniors, como el estadio que alojaría el amistoso, debido a que El Monumental, su patio habitual, tiene programados tres recitales de AC/DC, uno de ellos el 31 de marzo.

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El delantero argentino Franco Mastantuono (izq) controla el balón junto a su compañero Lionel Messi durante un partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025.

El delantero argentino Franco Mastantuono (izq) controla el balón junto a su compañero Lionel Messi durante un partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025.

Guatemala no jugará el Mundial tras quedar eliminada en la segunda ronda de las clasificatorias de la Concacaf, donde terminó tercera detrás de Panamá y Surinam.

Argentina y Guatemala se han enfrentado dos veces durante la era Scaloni, con triunfos para la Albiceleste en el debut del entrenador argentino en 2018 (3-0) y en 2024, previo a la Copa América de Estados Unidos (4-1).

Decepcionante desenlace

El esperado duelo entre España y Argentina, actuales campeones de Europa y Sudamérica respectivamente, había quedado en duda por los ataques sufridos por Catar en el marco de la guerra en Oriente Medio, surgida tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, y la respuesta iraní contra países de la región.

Finalmente, la UEFA anunció el domingo la cancelación del partido al no lograr un acuerdo con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la AFA para encontrar una nueva sede.

FUENTE: AFP

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