Ni en Doha ni en Miami: Argentina quiere que la Finalissima se juegue en Buenos Aires

BUENOS AIRES.- El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia , afirmó este jueves que buscará que la Finalissima entre la selección albiceleste y España se juegue en el estadio Monumental en Buenos Aires.

"Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", el estadio de River Plate , afirmó Tapia al retirarse de los tribunales, en los que había sido citado por una investigación por presunta evasión fiscal.

El partido entre los vigentes campeones de América y de Europa está programado para el 27 de marzo en Lusail, cerca de Doha, pero su suerte quedó en suspenso debido a los ataques en suelo catarí por la guerra en Oriente Medio.

La UEFA, órgano rector del fútbol europeo, expresó en un comunicado enviado a la AFP que "por el momento no se está considerando ninguna sede alternativa".

De todas maneras, se espera una decisión en los próximos días. Algunos reportes recientes señalaban que la ciudad de Miami podría ser una opción para albergar el partido.

El duelo entre Argentina y España es el último choque por un título oficial de selecciones antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La Albiceleste buscará defender la estrella conquistada en Catar en 2022 y la Roja apunta a conseguir su segunda corona, tras la obtenida en Sudáfrica 2010.

Altercado entre hinchas

Un enfrentamiento entre hinchas del equipo español Celta de Vigo y del francés Olympique de Lyon la noche del miércoles dejó varios heridos leves, informó la Policía Nacional española, a pocas horas del partido de fútbol de la Europa League entre ambos este jueves.

"Hubo un altercado entre las dos aficiones", declaró a la AFP una portavoz de la policía, agregando que algunas personas resultaron "heridas", pero sin especificar el número exacto.

Los hechos ocurrieron "poco antes de medianoche", cuando "un grupo atacó a otro grupo que se encontraba en un bar", agregó.

"Rompieron cristales y lanzaron bengalas al interior. Sentimos miedo, pánico. Los daños son sobre todo materiales", relató el responsable del bar, citado por la prensa local de Vigo.

