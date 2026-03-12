jueves 12  de  marzo 2026
FÚTBOL

Ni en Doha ni en Miami: Argentina quiere que la Finalissima se juegue en Buenos Aires

El partido entre Argentina y España está programado para el 27 de marzo cerca de Doha, pero todo quedó en suspenso tras los ataques en el Medio Oriente

Lionel Messi (izq) y Giovani Lo Celso de Argentina reaccionan durante el partido amistoso internacional entre Puerto Rico y su selección en el Chase Stadium, el 14 de octubre de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.&nbsp;

Lionel Messi (izq) y Giovani Lo Celso de Argentina reaccionan durante el partido amistoso internacional entre Puerto Rico y su selección en el Chase Stadium, el 14 de octubre de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 

Megan Briggs / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, afirmó este jueves que buscará que la Finalissima entre la selección albiceleste y España se juegue en el estadio Monumental en Buenos Aires.

"Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", el estadio de River Plate, afirmó Tapia al retirarse de los tribunales, en los que había sido citado por una investigación por presunta evasión fiscal.

Lee además
El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se exhibe en un podio durante el sorteo del torneo de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
FÚTBOL

Precio de las entradas para Mundial 2026 se dispara en la web de reventa de la FIFA
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
FÚTBOL

Presidente de la FIFA asegura que todo el Mundial se jugará con "entradas agotadas"

El partido entre los vigentes campeones de América y de Europa está programado para el 27 de marzo en Lusail, cerca de Doha, pero su suerte quedó en suspenso debido a los ataques en suelo catarí por la guerra en Oriente Medio.

Lamine Yamal (10)
El atacante Lamine Yamal celebra tras anotar un gol con la selección de España.

El atacante Lamine Yamal celebra tras anotar un gol con la selección de España.

La UEFA, órgano rector del fútbol europeo, expresó en un comunicado enviado a la AFP que "por el momento no se está considerando ninguna sede alternativa".

De todas maneras, se espera una decisión en los próximos días. Algunos reportes recientes señalaban que la ciudad de Miami podría ser una opción para albergar el partido.

El duelo entre Argentina y España es el último choque por un título oficial de selecciones antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La Albiceleste buscará defender la estrella conquistada en Catar en 2022 y la Roja apunta a conseguir su segunda corona, tras la obtenida en Sudáfrica 2010.

Altercado entre hinchas

Un enfrentamiento entre hinchas del equipo español Celta de Vigo y del francés Olympique de Lyon la noche del miércoles dejó varios heridos leves, informó la Policía Nacional española, a pocas horas del partido de fútbol de la Europa League entre ambos este jueves.

"Hubo un altercado entre las dos aficiones", declaró a la AFP una portavoz de la policía, agregando que algunas personas resultaron "heridas", pero sin especificar el número exacto.

Los hechos ocurrieron "poco antes de medianoche", cuando "un grupo atacó a otro grupo que se encontraba en un bar", agregó.

"Rompieron cristales y lanzaron bengalas al interior. Sentimos miedo, pánico. Los daños son sobre todo materiales", relató el responsable del bar, citado por la prensa local de Vigo.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Infantino respalda a México pese a la violencia: FIFA mantiene confianza total rumbo al Mundial

FIFA levanta prohibición de fichajes contra el Santos de Neymar

Infantino asegura que Trump le reiteró que el equipo iraní "es bienvenido" en el Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”. “El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal. 
PRIMER MENSAJE

El nuevo líder supremo de Irán desafía a EEUU y pide cerrar Ormuz

Jane Castor, alcaldesa de Tampa.
PLAZO PERENTORIO

Fiscal de Florida amenaza con destituir a alcaldesa de Tampa por políticas migratorias

Panelistas y organizadores del foro “Quo Vadis Cuba 2026”, en Miami
TRANSICIÓN CUBANA

Expertos analizan en Miami "Quo Vadis Cuba"

Imagen de uno de los edificios en Beirut impactados por misiles de las fuerzas de Israel en su respuesta a las acciones de Hezbolá.
DEFENSA

Israel "tomará territorio" en Líbano si continúan ataques de Hezbolá

Pleno de la Comisión de Miami.
MEDIO AMBIENTE

Miami aprueba eliminar plásticos de un solo uso en propiedades municipales

Te puede interesar

Miami-Dade cuenta con más de 470 escuelas públicas.
ESCUELAS PÚBLICAS

Miami-Dade inicia la búsqueda del próximo superintendente de su sistema escolar

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
CONGRESO

Demócratas del Senado mantienen el bloqueo a fondos de Seguridad Nacional

Pleno de la Comisión de Miami.
MEDIO AMBIENTE

Miami aprueba eliminar plásticos de un solo uso en propiedades municipales

Vista parcial de PBExpo.
FLORIDA

Miami Dade College impulsa la formación de la industria de la aviación en PBExpo

John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado habla a la prensa en el Capitolio junto a senadores conservadores.
CONGRESO

Senado de EEUU aprueba proyecto de ley para la vivienda