España sustituye la Finalissima por un amistoso ante Serbia en Villarreal

El delantero de España, Lamine Yamal, dispara desde el punto penal para marcar el tercer gol de su selección en un partido, el 5 de junio de 2025.

MADRID.- La selección española de fútbol, que tenía previsto medirse a Argentina en la Finalissima el 27 de marzo en Catar , sustituirá este duelo, cancelado el domingo, por un amistoso ante Serbia en Villarreal , anunció la Federación Española (RFEF) este lunes.

El duelo se disputará en el Estadio de la Cerámica, la casa del Villarreal.

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El partido entre los vigentes campeones de Europa y Sudamérica había quedado en duda por los ataques sufridos por Catar en el marco del conflicto en Oriente Medio, surgido tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, y la respuesta iraní contra países de la región.

Lamine Yamal (10) El atacante Lamine Yamal celebra tras anotar un gol con la selección de España. AFP

Finalmente, la UEFA anunció el domingo la cancelación al no llegar a un acuerdo con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para encontrar una nueva sede.

Además de la Finalissima, España también tenía previsto enfrentarse en Catar a Egipto, en un amistoso tres días después.

Por el momento, la Federación Española de Fútbol (RFEF) no ha anunciado un segundo duelo de preparación en la última fecha antes de que los equipos se concentren para el Mundial de Norteamérica (11 junio-19 julio).

UEFA deja en advertencia a Neto

El delantero del Chelsea, Pedro Neto, que había empujado violentamente a un recogepelotas la semana pasada durante la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el PSG (5-2), recibió este lunes una advertencia, anunció la UEFA.

El organismo europeo, que había abierto el jueves un procedimiento disciplinario contra el portugués de 26 años, lo declaró culpable de "conducta antideportiva", pero le impuso una sanción mínima, sin incidencia en el partido de vuelta del martes en Londres.

Durante el tiempo añadido del PSG-Chelsea del miércoles pasado, cuando el marcador era de 4-2 a favor de los campeones de Europa, Neto arrebató el balón de las manos de un recogepelotas para sacar rápidamente de banda, haciendo caer al joven.

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El incidente provocó un pequeño altercado antes de que el portugués se disculpara con el recogepelotas.

Tras una interrupción, el juego se reanudó sin que Neto fuera sancionado por el árbitro, Alejandro Hernández.

"Quiero pedir disculpas al recogepelotas", declaró el delantero de los Blues después del encuentro.

"Íbamos perdiendo y, en la emoción del partido, quise recuperar el balón rápidamente y le di un pequeño empujón. No suelo ser así. Actué bajo el efecto de la emoción y quiero disculparme", añadió.

FUENTE: AFP