domingo 12  de  julio 2026
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Argentina supera a Suiza en la prórroga y regresa a las semifinales del Mundial

Julián Álvarez, con un espectacular disparo en el minuto 112, rompió el empate 1-1 con el que Argentina y Suiza habían llegado al tiempo extra

El atacante Lionel Messi (sin camiseta) celebra con sus compañeros luego de la victoria de Argentina sobre Suiza en un partido del Mundial, el 11 de julio de 2026.

El atacante Lionel Messi (sin camiseta) celebra con sus compañeros luego de la victoria de Argentina sobre Suiza en un partido del Mundial, el 11 de julio de 2026.

ODD ANDERSEN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KANSAS CITY.- Con dos agónicos goles en la prórroga, Argentina derrotó este sábado 3-1 a Suiza en Kansas City y se metió en las semifinales del Mundial 2026, en las que vivirá un duelo de alta tensión contra Inglaterra.

Julián Álvarez, con un espectacular disparo en el minuto 112, rompió el empate 1-1 con el que se había llegado al tiempo extra y Lautaro Martínez terminó de noquear en el 120+1 a una Suiza que jugaba con un futbolista menos desde el minuto 72.

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Argentina, abonada al sufrimiento en este Mundial, disputará el miércoles las semifinales del Mundial contra Inglaterra, un día después de que Francia y España choquen en la otra llave.

Lionel Messi vivirá así su primer duelo mundialista frente a Inglaterra justo 40 años después de que el otro mito argentino, Diego Maradona, firmara su obra cumbre al marcarle un doblete de tantos a la escuadra británica conocidos como el "Gol del Siglo" y la "Mano de Dios".

Por primera vez, Messi se quedó este sábado sin anotar en el torneo y se mantiene como máximo artillero con ocho tantos, los mismos que el francés Kylian Mbappé.

La estrella del Inter Miami, de 39 años, sí llegó a 10 asistencias en Mundiales con el tiro de esquina que Alexis Mac Allister cabeceó a gol en el minuto 10.

Dan Ndoye empató en el 67 para Suiza, pero los europeos se dispararon al pie cinco minutos después cuando Breel Embolo vio una segunda tarjeta amarilla por simular una caída.

Argentina consiguió alargar el probable último Mundial de Messi al menos un partido más, pero lo volvió a hacer con otro calvario como el de los dos triunfos anteriores ante Cabo Verde y Egipto.

Mesa servida

Las semifinales del Mundial se disputarán entre campeones del mundo: Argentina e Inglaterra, dos selecciones que cargan una rivalidad histórica, completaron el cuadro y se enfrentarán por el pase a la final tras eliminar este sábado a Suiza y Noruega en la prórroga.

Francia y España, otro duelo con aires de final anticipada, aguardaban por los competidores faltantes en el camino hacia el juego por la corona, que tendrá lugar el domingo 19 de julio a las afueras de Nueva York.

Es la primera vez desde Italia 1990 que los semifinalistas son equipos que ya han conquistado la Copa del Mundo: Argentina en 1978, 1986 y 2022, Francia en 1998 y 2018, España en 2010 e Inglaterra en 1966.

FUENTE: AFP

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