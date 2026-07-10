viernes 10  de  julio 2026
FÚTBOL

España elimina a Bélgica y se cita con Francia en las semifinales del Mundial

Otro gol de Mikel Merino en la recta final del partido, tal como ocurrió en el duelo contra Portugal, le permitió a España superar a una irreverente Bélgica

El atacante español Mikel Merino celebra luego de anotar el segundo gol de su selección en un partido del Mundial ante Bélgica, el 10 de julio de 2026.

El atacante español Mikel Merino celebra luego de anotar el segundo gol de su selección en un partido del Mundial ante Bélgica, el 10 de julio de 2026.

ETIENNE LAURENT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Otro truco de magia de Mikel Merino cuando moría el partido (88'), como en octavos ante Portugal (1-0), dio este viernes la victoria a España ante Bélgica por 2-1 en Los Ángeles, para citarse en semifinales con Francia, el martes en Dallas.

Fabián Ruiz había adelantado a España a la media hora de juego y Charles De Ketelaere igualó antes del descanso (40+1'), con el primer gol encajado por la Roja en el torneo.

Lee además
El asistente técnico de la selección de México, Rafael Márquez (izq), y el entrenador Javier Aguirre hablan antes del inicio de un partido, el 10 de septiembre de 2024.
FÚTBOL

A días de su dolorosa eliminación del Mundial, México oficializa a su nuevo entrenador
El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan (izquierda), habla con el referí Francois Letexier (centro) durante un partido del Mundial ante Argentina, el 7 de julio de 2026.
FÚTBOL

Responsable del arbitraje en la FIFA defiende "la integridad" de su gremio en el Mundial

En el minuto 71, los Diablos Rojos perdieron a su portero Thibaut Courtois, sobresaliente hasta entonces, por una lesión en el muslo izquierdo. Le sustituyó Senne Lammens.

El rechace del recién ingresado, tras un tiro de Pau Cubarsí, sirvió para que Merino marcara el tanto del pase a semifinales.

La Roja jugará el martes, en Dallas, por un puesto en la final contra la actual subcampeona Francia.

Será la segunda semifinal de su historia tras la del Mundial 2010, cuando terminó levantando su única Copa del Mundo.

La eficacia de Lamine

El paisaje del partido quedó fijado de inmediato: España y su habitual vacuna de posesión ante unos Diablos Rojos que arrancaron sin su capitán Youri Tielemans por una lesión en calentamiento y que solo asustaban con los eslalons de Jeremy Doku.

En el primer tramo fue Lamine Yamal el que tuvo la bola del 1-0 al recibir tras recuperación inmediata y curvar demasiado su tiro desde la frontal (21').

A tres días de cumplir 19 años, el genio español evidenció durante todo el duelo que le falta mejorar su eficacia para sentarse en la mesa de los grandes, aunque su fútbol callejero de fintas y regates enamoró a un Sofi Stadium rendido a su talento.

Fabián da la razón a De la Fuente

A la media hora llegó el 'break' español. En una jugada de manual, Pedro Porro combinó con Lamine en la derecha antes de centrar y su pase con veneno lo remató Dani Olmo. El rechace de Courtois lo convirtió Ruiz.

Único cambio en el once con respecto al sufrido triunfo 1-0 ante Portugal en octavos, el bicampeón europeo con el PSG jugó por Pedri y dio la razón a Luis de la Fuente, que todo lo que toca en este torneo lo convierte en oro.

El gol dio una marcha a la campeona de Europa. Los 'Olés' y los 'Ohhh' comenzaban a encadenarse en el último partido del Mundial en Los Ángeles, con Brad Pitt, Javier Bardem -camiseta de Borja Iglesias-, Penélope Cruz y la mitad de Oasis, Noel Gallagher, dando lustre a las gradas.

Se acabó la racha

Y cuando mejor estaba España, Bélgica por fin fue capaz de encadenar varios pases y encontró a De Ketelaere, que ganó la posición a Pau Cubarsí para marcar de cabeza.

Intocable hasta ese momento, España recibía su séptimo tiro entre los tres palos en el torneo y su primer gol tras cinco partidos y medio.

Sin haber hecho una parada en el partido, Unai Simón veía cerrada su racha de 650 minutos sin recibir goles, la mejor en la historia de los Mundiales.

Abucheos a Lukaku

Casi a la hora de juego, la batalla pasaba del césped a los banquillos con doble cambio español, Ferran Torres y Pedri por Álex Baena y Fabián Ruiz, y triple belga.

Entró al campo Romelu Lukaku, abucheado por la grada al convertirse en el símbolo del triunfo 4-1 en la ronda anterior frente a Estados Unidos, con un baile característico del presidente estadounidense Donald Trump incluido al marcar el último gol.

Cuando más brillaba Courtois ante el acoso español, el destino le tenía guardada una lesión en el muslo izquierdo. Entre lágrimas dejó su puesto a Lammens (71').

Un rechace del portero del Manchester United lo aprovechó Merino, héroe ya ante Portugal (1-0, 90+1'), para marcar cuando llevaba apenas dos minutos en el campo.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Haaland admite que será "realmente especial" enfrentar a Inglaterra en el Mundial

El sueño de Gavi en el Mundial: "Un gol de chilena ante Messi en la final"

Francia alcanza una nueva semifinal mundialista al eliminar a Marruecos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025. 
MONARQUÍA BRITÁNICA

Rey Carlos III recibe a los duques de Sussex por primera vez desde 2022

Downtown de la ciudad de Doral, en la Florida.
ALIVIO TRIBUTARIO

Alcaldesa de Doral anuncia segunda rebaja del impuesto a la propiedad

Imagen referencial de agentes del FBI en una operación.
SEGURIDAD

FBI alerta por ola de robos a través de aplicaciones de citas en el sur de Florida

Los familiares de los presos políticos cumplieron, este 3 de marzo, 54 días de vigilia en las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.
Dictadura

El Foro Penal registra que en Venezuela quedan 371 presos políticos

Avion de combate de la fuerza aérea de EEUU en el portaaviones Abraham Lincoln.
MEDIO ORIENTE

Trump: EEUU acepta negociar con Irán, pero los ataques continuarán

Te puede interesar

Maykel (Osorbo) Castillo fue sacado este viernes del penal en el que cumplía su condena en Pinar del Río.
ÚLTIMA HORA

Maykel "Osorbo", otro preso político cubano, desaparecido tras ser extraído de la cárcel

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski  junto al senador republicano  Lindsey Graham.
WASHINGTON

Casa Blanca da luz verde al Congreso para nuevas sanciones a Rusia

Aviso emitido por las autoridades.
DESAPARICIÓN

Buscan a adulto vulnerable desaparecido en Brickell

Avion de combate de la fuerza aérea de EEUU en el portaaviones Abraham Lincoln.
MEDIO ORIENTE

Trump: EEUU acepta negociar con Irán, pero los ataques continuarán

El caso que marcó la vida de Maikel Guerra comenzó el 19 de marzo de 2003 cuando junto a otras cinco personas desviaron un avión rumbo a EEUU.
INMIGRACIÓN

Tras 22 años de prisión y meses bajo custodia de ICE, cubano recupera la libertad