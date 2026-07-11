Mundial número 15: la obsesión de un hincha

Jorge “Chupo” Arriola redondeó su Mundial número 15 al asistir a cuatro partidos en Los Ángeles y uno en Miami durante la actual edición de la máxima competencia futbolística. Se trata de un récord para un aficionado. Y más aún si se considera que tomó 60 años para lograrlo.

Nacido en Berlín , Alemania , a inicios de la década de los años 40, hijo de padre peruano y madre alemana, Arriola en esas 15 copas suma 145 partidos vistos de manera presencial, de los cuales 12 fueron finales en cuatro continentes.

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Entre 1966 y 2026 solo falló al de Alemania 1974, frustrado por la eliminación de la selección peruana. Ahora se arrepiente de haber tomado esa decisión.

“La Copa del Mundo es cuatrianual, no es como el Super Bowl, la Serie Mundial o el campeonato de F1, a los que puedes asistir cada año”, afirmó Arriola, quien quedó encantado luego de haber disfrutado en el Hard Rock Stadium el dramático triunfo 3-2 de Argentina sobre Cabo Verde.

“Habían más de 50,000 argentinos en la cancha”, comentó Arriola tras el encuentro. “Por el ambiente parecía que estuviésemos en Buenos Aires. Era un estadio argentino. Y el partido fue extraordinario: hubo drama, jugadas buenísimas, golazos y tapadas sensacionales”.

Arriola no puede decir si esa fue su última emoción mundialista presencial, pues con más de 80 años de edad es difícil pronosticar si estará en el Mundial de 2030, que será en seis países: Uruguay, Argentina, Paraguay, España, Portugal y Marruecos.

“Cada vez el trajín es mayor”, comentó Arriola. “Todo es diferente. Solo puedo asegurar que estoy muy agradecido porque he vivido grandes experiencias, me ha dado motivación y el deporte me brindó una vida plena”.

Además, hizo amistades. Tuvo la oportunidad de conocer personalmente a algunos de sus grandes ídolos y tiene en su apartamento en Lima una colección de objetos recordatorios desde el primer Mundial en Uruguay 1930. Esta memorabilia merece algún día convertirse en el Museo Mundial del Hincha.

Míster Copa del Mundo

Es cierto que cada vez todo es más difícil. En Catar 2022, Arriola pagó 3.500 dólares por ocho entradas. En 2026 eso alcanza para solo una entrada.

“Un jubilado como yo no puede pagar esos precios”, precisó Arriola. “Me ofrecieron 10.000 dólares como ganga para la final en el MetLife Stadium en NY/NJ. Es una locura”.

Semanas atrás, en una extensa entrevista, el prestigioso periodista argentino Jorge Barraza bautizó a Arriola como Míster Copa del Mundo.

“Hace poco leí que había muerto el aficionado que poseía el récord Guinness de asistencia a los mundiales con 10”, dijo Arriola. “Yo tengo 15 financiados con mi propio trabajo. Tengo las pruebas: 13 pasaportes sellados [aunque hoy en día no los sellan], boletos, pasajes de avión, testigos, etc.”.

Arrriola trabajó 53 años como relacionista público de las cervecerías peruanas y en razón de ello estaba muy ligado al deporte. Aclara que su asistencia a los mundiales se los pagaba él, separaba 100 dólares de su sueldo mensual y juntaba su bolsa mundialista durante cuatro años.

La aventura nació en 1966, cuando tras regresar de haber estudiado en España, se animó con otros siete amigos del club Lima Cricket a experimentar por primera vez la Copa del Mundo.

Teófilo “Nene” Cubillas (izq.) y Jorge “Chupo” Arriola en el Hard Rock Stadium para el choque mundialista entre Argentina y Cabo Verde. Cortesía

“Todo el viaje y además una gira por Europa costó entonces lo que se paga ahora por un partido”, evocó Arriola con nostalgia. “Una mañana estábamos en Londres y nos animamos a ir esa tarde a ver el Brasil vs. Portugal. Tomamos el tren, compramos los boletos en la taquilla y vimos el partido. En esa época se veía de pie desde las tribunas”.

Míster Copa del Mundo comenta que entonces el campeonato era puramente deportivo y eso desapareció.

“Es cierto que estamos viendo un gran torneo”, remarcó Arriola. “Ahora más que un Mundial es un show para que vayan los jóvenes y para la televisión y las redes sociales. No se puede negar que como presentación es una maravilla”.

Pelé, Maradona o Messi

Quién más que Arriola para decir quién fue el mejor futbolista de todos los tiempos después de haberlos visto de manera personal en el escenario más exigente.

“Yo no digo quién es el mejor”, afirmó Míster Copa del Mundo. “Solo doy mi orden: Pelé, (Lionel) Messi y (Diego) Maradona”.

Arriola explicó que los problemas personales de Maradona influyen para ubicarlo en tercer lugar. En cambio, Messi es un ejemplo de profesionalismo, comportamiento y durabilidad.

Deshecha aquello de que el fútbol de antes era más lento. “Antes también el mundo era más lento”, razonó Arriola. “Hay que considerar que las épocas son distintas y hablar a partir de ahí”.

Pese a todo ello, Arriola afirma que lo de Messi es algo excepcional y es una fortuna seguir viéndolo en acción.