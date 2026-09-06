domingo 6  de  septiembre 2026
Fútbol

Infantino desafía la crisis de apoyos y confirma que buscará seguir al frente de la FIFA

Gianni Infantino confirma que buscará la reelección como presidente de la FIFA en 2027 pese a perder apoyos en Europa y afrontar una creciente oposición a su gestión

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Gianni Infantino no da un paso atrás. Pese a la creciente división que existe en el fútbol internacional y a la pérdida de respaldo de varias federaciones y confederaciones, el actual presidente de la FIFA mantiene firme su intención de continuar en el cargo y será candidato a la reelección en marzo de 2027.

Un portavoz del dirigente italo-suizo confirmó este domingo a la AFP que nada ha cambiado respecto al anuncio realizado por Infantino en abril.

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"El presidente de la FIFA anunció en abril que se presentaría a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado y el señor Infantino se presentará a la reelección", señaló el portavoz, confirmando una información publicada previamente por la prensa inglesa.

La decisión llega en un momento especialmente delicado para el máximo organismo del fútbol mundial. Infantino afronta una creciente oposición entre diferentes sectores del fútbol, que cuestionan su manera de dirigir la FIFA y, especialmente, algunas de sus iniciativas económicas y decisiones tomadas al frente de la organización.

Uno de los episodios que más críticas generó fue su propuesta de gestionar los ingresos derivados de la Copa del Mundo a través de una compañía abierta a inversores privados, una iniciativa que impulsó sin consultar previamente al conjunto de los miembros de la FIFA. Aunque posteriormente abandonó el proyecto, las dudas sobre su gestión no desaparecieron.

En las últimas semanas, además, el presidente de la FIFA ha sufrido un goteo de pérdidas de apoyo en Europa. Italia se sumó a finales de agosto a otras federaciones que ya habían mostrado su rechazo a la continuidad de Infantino, entre ellas Suecia y Escocia.

La oposición también ha llegado desde otros sectores. Colectivos de aficionados, exfutbolistas y Sandor Csanyi, uno de los vicepresidentes del Consejo de la FIFA, se han pronunciado en contra del dirigente.

El golpe más importante llegó a principios de agosto, cuando UEFA, Concacaf y la AFC emitieron una carta conjunta dirigida a la "familia del fútbol" en la que desautorizaron al presidente de la FIFA.

La situación, sin embargo, está lejos de ser uniforme. Infantino conserva importantes apoyos dentro del fútbol mundial. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) le ha respaldado "por unanimidad", mientras que también cuenta con el apoyo de una parte de la Conmebol y de diferentes federaciones y personalidades.

Entre sus respaldos se encuentra además el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien Infantino ha estrechado vínculos durante los últimos años.

Por ahora, Infantino es el único candidato que ha declarado públicamente su intención de competir por la presidencia de la FIFA. Las candidaturas deberán presentarse antes del 18 de noviembre, mientras que las elecciones están previstas para marzo de 2027.

Para continuar al frente del organismo, el dirigente necesitará una mayoría simple entre los representantes de las 211 federaciones afiliadas.

Infantino llegó a la presidencia en 2016 y fue reelegido en 2023 con un amplio respaldo del fútbol europeo. Ahora busca un nuevo mandato en un escenario muy diferente, marcado por la pérdida de apoyos en el continente que en su momento fue uno de sus principales pilares.

La elección de 2027 comienza así a perfilarse como una prueba de poder para Infantino. El suizo pretende seguir al frente de la FIFA, pero antes deberá demostrar que todavía cuenta con los votos suficientes para superar una oposición que, por primera vez en años, parece decidida a plantar cara a su liderazgo.

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